ФБР задержало двух предполагаемых неонацистов в преддверии демонстрации в Вирджинии

16.01.2020, 21:30, Новости дня

Агенты ФБР задержали трех мужчин, подозреваемых в принадлежности к неонацистской группировке. Предполагается, что эти лица планировали отправиться на демонстрацию сторонников права на оружия в Вирджинии на следующей неделе в надежде способствовать разжиганию расового конфликта, сообщил в четверг близкий к расследованию источник.

Как ожидается, подозреваемые, которых задержали в Мэриленде, предстанут перед федеральным судом позднее в четверг, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах.

Несколько тысяч активистов запланировали крупную акцию в поддержку права на оружие в следующий понедельник в Ричмонде, столице штата Вирджиния, в знак протеста против попыток ужесточить контроль над оружием, которые ведет легислатура штата, недавно перешедшая под контроль демократов.

Губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм в среду объявил в штате чрезвычайное положение и запретил любое оружие на территории Капитолия штата в грядущие выходные в связи с угрозами со стороны экстремистских организаций, планирующих посетить мероприятие.

Вирджиния в последнее время стала эпицентром дебатов по поводу контроля над оборотом оружия в США. Многие организации, выступающие за право на оружие, настаивают, что оно гарантировано Конституцией. Их оппоненты заявляют, что ужесточение законов об оружии позволит сократить количество смертей от огнестрельного оружия.



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