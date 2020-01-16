Ургант внезапно нашел защиту после скандала с лишением гражданства

После выпуска вечерней программы, в который телеведущий пригласил атеистично настроенного актера Жерара Депардье, верующие призвали лишить звезду отечественных голубых экранов российского гражданства.Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян прокомментировал ситуацию.

«Эфир Урганта с Депардье был абсолютно неуместным. Ну просто нельзя на Рождество Христово ставить во главу угла подобные шутки, да еще приглашать на эфир посвященный этому светлому празднику неверующего человека. Это было некорректно», – отметил эксперт.

Он добавил, что Ивану следовало бы извиниться перед верующими. По его мнению, телеведущий допустил оплошность.

«Однако то, что в петиции из-за этого эфира предлагают лишить Ивана Урганта российского гражданства это уже явный перебор. В свете грядущей конституционной реформы я бы предложил прописать в основном законе страны пункт о том, что человек ставший гражданином России по рождению ни при каких обстоятельствах не может быть его лишен. Тогда и петиций бы таких никто не писал и не требовал этого», – вступился за знаменитость Манукян.

Он отметил, что подобные истории уже бывали в Украине. Во время протестов власти Незалежной лишили гражданства многих жителей страны.

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Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) 8 Янв 2020 в 7:06 PST

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