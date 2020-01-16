Пьяные посиделки в Москве закончились автоматной стрельбой

16.01.2020, 21:26, Разное

В Москве пьяные посиделки на кухне закончились автоматной стрельбой. Так решили развлечься два друга на севере столицы

По данным телеграм-канала Mash, двое граждан изрядно напились. Тогда мужчинам пришла идея пострелять прямо во дворе. Из-за нескольких минут удовольствия на место приехал наряд полиции, который вызвали жители близлежащих домов. Они подумали, что под окнами началась перестрелка. Разрешения на оружие у злоумышленников не оказалось. Сейчас они задержаны. 



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