Ни справедливости, ни политики

Суд в Страсбурге вынес решение по жалобе Лебедева и Ходорковского.

Европейский суд по правам человека вынес решение по объединенной жалобе экс-главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Group Menatep LTD (GML) Платона Лебедева. Жалоба касалась второго — нефтяного — уголовного дела против предпринимателей, по которому они оба были осуждены на 14 лет колонии каждый (позже срок был снижен до 11 лет). Этот приговор судья Хамовнического суда Москвы Виктор Данилкин (сейчас трудится в Чертановском суде) вынес в декабре 2010 года, признав Ходорковского и Лебедева виновными в хищении нефти и легализации выручки от ее продажи. Той самой нефти, с продаж которой ЮКОС якобы не заплатил налоги.

Жалобу Страсбург рассматривал 12 лет. Итог: ЕСПЧ согласился с тем, что РФ нарушила права заявителей на справедливое судебное разбирательство (статья 6 Европейской конвенции).

Так, подсудимые не смогли провести в Хамовническом суде перекрестный допрос ряда свидетелей обвинения;

судья Данилкин, «не предоставив надлежащих причин», отказался принять большинство предложенных защитой доказательств и выслушать свидетелей;

Ходорковский, Лебедев и их защитники были лишены возможности опросить экспертов обвинения, которые по заказу самого обвинения делали заключения о виновности руководителей «ЮКОСа»;

одновременно судья Данилкин и тоже «без надлежащих причин» отказал защите в вызове ее собственных специалистов.

И наконец, Страсбург признал нарушением тот факт, что судья Данилкин в своем приговоре опирался на судебные решения, вынесенные не по делу Ходорковского и Лебедева. При этом подсудимые опять же были лишены возможности оспорить показания свидетелей, зачитанные из этих предыдущих судебных решений, или опровергнуть факты, которые в них перечислялись. Но судья Данилкин положил эти не относящиеся к делу решения в основу своего приговора.

Признал ЕСПЧ нарушенной и статью 7 Конвенции («Наказание исключительно на основании закона»), отметив, что Ходорковский и Лебедев были осуждены за деяния, которые не являлись преступлением. И деяния эти были неверно истолкованы российским судом. «Они (Ходорковский и Лебедев — В. Ч.) не могли предвидеть, что их участие в рассматриваемых сделках по продаже нефти могло представлять собой незаконное присвоение или растрату. Они также не могли предвидеть, что прибыль от продажи нефти от производственных предприятий торговым компаниям будет признана доходом от преступления, использование которого может равняться отмыванию денег», — написал в своем решении ЕСПЧ.

Признание нарушенной 7 статьи Конвенции автоматически влечет за собой отмену приговора. Однако как поведет себя глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев и будет ли вносить представление о пересмотре приговора в президиум ВС — покажет ближайшее время.

Также признал Страсбург нарушенным статью 8 Конвенции «Право на уважение частной и семейной жизни». Содержание в читинском, а потом в московском СИЗО во время следствия по второму делу лишило Ходорковского и Лебедева длительных свиданий с родными, что было бы возможно в исправительных колониях, в которых они должны были находиться по первому приговору.

С другой стороны, Страсбург не признал процесс над бизнесменами политически мотивированным (статья 18 Конвенции).

ЕСПЧ почему-то не впечатлил тот факт, что президент Путин позволил себе высказаться публично в ходе «прямой линии» о виновности руководителей ЮКОСа еще до приговора суда. А конкретно в тот самый момент, когда судья Данилкин находился в совещательной комнате. «Мы должны исходить из того, что преступление господина Ходорковского в суде доказано», — буквально пояснил президент 16 декабря 2010 года. Свой приговор Данилкин начал оглашать 27 декабря 2010 года. Но давлением на суд Страсбург это не назвал и как-то обтекаемо обошел тему с нарушением презумпции невиновности.

Компенсацию Страсбург Ходорковскому и Лебедеву присуждать не стал, отметив, что установление нарушений по ряду статей представляет собой «достаточную справедливую компенсацию морального вреда, который они понесли».

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета». 2011 год

Напомню: по первому делу Страсбург тоже политики не углядел. Защита и сами осужденные как в первом, так и во втором случае не делали политику главной темой своих жалоб в Страсбург. В последней жалобе Ходорковский и Лебедев акцентировали внимание на абсурдности налогового и нефтяного дел. Так в 2004-2005 году Арбитражный суд осудил ЮКОС за неуплату налогов с продажи нефти, которая никем, включая государство, не считалась тогда похищенной. Во втором деле нефть все же оказалась «похищенной» (Ходорковский и Лебедев ко второму приговору уже 7 лет как сидели под стражей). Так как же можно было с похищенного платить налоги?

Пикантности добавляет тот факт, что на сегодняшний день имеются десятки решений российских и иностранных судов, установивших продажу, а не «хищение» нефти.

Даже государственная компания «Роснефть», возглавляемая сейчас Игорем Сечиным, а в 2004–2007 гг. ставшая с дисконтом хозяином «потерпевших» от хищения «дочек» «ЮКОСа», вообще ничего не сказала в своей международной отчетности о «хищении» нефти у этих самых «дочек» (а согласно второму обвинению, Ходорковский и Лебедев до сих пор неустановленным образом похищали нефть именно у своих же дочерних нефтедобывающих компаний). Более того — «Роснефть» сама присылала в Хамовнический суд по запросу судьи Данилкина данные о полученной «дочками» прибыли.

В итоге «бедный Данилкин» (так когда-то назвала судью в связи с «делом ЮКОСа» бывший пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева), на которого действительно сверху и снизу давили одновременно Мосгорсуд и следствие (о чем рассказывала его помощница Наталья Васильева), в своем приговоре о «хищении нефти» не смог не признать факт наличия прибыли в размере порядка 3 млрд долл. США.

Но назвал Данилкин эту прибыль… «убытками». И дал Ходорковскому и Лебедеву за это по 14 лет.

Платон Лебедев неоднократно называл это «шизофренией в праве».

Отмечу, что шизофрения по «делу ЮКОСа» сохраняется и по сей день. В одних делах по искам нефтяной компании российское правительство в международных судах настаивает на том, что «ЮКОС» добывал и продавал нефть, с чего якобы не платил налоги (о хищении — ни слова). А в других международных разбирательствах, как, например, вот эта жалоба на второе дело, по которому Страсбург только что вынес решение, правительство активно настаивало — добытая и продаваемая «ЮКОСом» нефть похищалась.

Вера Челищева

репортер, глава отдела судебной информации

P.S.

18 февраля, как ожидается, Апелляционный суд Гааги вынесет решение по делу о 50 миллиардах долларов, которые в 2014 году Международный арбитраж Гааги присудил бывшим мажоритарным акционерам «ЮКОСа» в качестве компенсации за экспроприацию компании российскими властями.

Источник: Новая газета

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