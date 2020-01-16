Лера Кудрявцева похвасталась успехами годовалой дочери Марии Макаровой

Лера Кудрявцева водит свою дочь Марию Макарову на развивающие занятия. Недавно телеведущая похвасталась поклонникам в Instagram успехами годовалой малышки.

Знаменитость давно воспитала сына Жана Ленюка, которому сейчас 29 лет. Молодой человек уже растит собственного ребенка. Летом 2018 года Лера Кудрявцева родила своему супругу Игорю Макарову дочь, с которой теперь проводит все свободное время. Теледива часто берет девочку с собой в путешествия и не жалеет средств на ее гардероб. У наследницы хоккеиста уже есть несколько пуховиков, головных уборов и пар обуви. Также представительница шоу-бизнеса водит Марию на развивающие кружки, а результатами ее достижений делится с подписчиками. На днях жена спортсмена продемонстрировала успехи малышки, которая на кадрах сдувала мячики с ладони педагога, после чего давала ей «пять». Кроме этого, годовалая дочь звезды экранов научилась собирать пирамидки и находить разные предметы.

Сама Кудрявцева научила ребенка кормить кота. В ролике она показала, как девочка насыпала в миску еду домашнему животному. «Молодец!» — похвалила родительница Марию. В комментариях под сюжетом фанаты восхитились способностями наследницы телеведущей. «Чудо ребенок!», «Прелестная кнопочка!», «»Как она пятюню дала! Наша девочка», — писали поклонники.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Сенате США дан старт рассмотрению выдвинутых в рамках процесса импичмента обвинений против президента страны Дональда Трампа, сообщают информационные агентства. Председатель Верховного суда США Джон Робертс и сенаторы принесли присягу, передает РИА «Новости». В ходе предстоящего процесса Палата представителей Конгресса США выступит в качестве стороны обвинения, а сенаторы исполнят роль присяжных, передает ТАСС. Процесс пройдет […]