Дочь Иосифа Пригожина Даная попала в аварию

Дочь Иосифа Пригожина от первой жены попала в аварию. Даная, которой в марте 2020 года исполнится 23 года, торопилась на работу, когда в ее такси врезалась другая машина.
К счастью девушка не пострадала, но пережила нервное потрясение. Она сумела вызвать другой транспорт и вовремя начала свой первый трудовой день. Перед этим Даная сделала снимок аварийной ситуации, а затем опубликовала в stories, успокоив близких, что с ней все в порядке.
Чрезвычайные происшествия на дороге буквально преследуют семью продюсера. В течение одной недели Арсений Шульгин, младший сын Валерии, трижды оказался в числе пострадавших. В результате первой аварии юноше зашивали губу.
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Последнее: В Сенате США дан старт рассмотрению выдвинутых в рамках процесса импичмента обвинений против президента страны Дональда Трампа, сообщают информационные агентства. Председатель Верховного суда США Джон Робертс и сенаторы принесли присягу, передает РИА «Новости». В ходе предстоящего процесса Палата представителей Конгресса США выступит в качестве стороны обвинения, а сенаторы исполнят роль присяжных, передает ТАСС. Процесс пройдет […]
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