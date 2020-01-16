Дочь Иосифа Пригожина Даная попала в аварию

16.01.2020, 21:21, Разное

Дочь Иосифа Пригожина от первой жены попала в аварию. Даная, которой в марте 2020 года исполнится 23 года, торопилась на работу, когда в ее такси врезалась другая машина.
К счастью девушка не пострадала, но пережила нервное потрясение. Она сумела вызвать другой транспорт и вовремя начала свой первый трудовой день. Перед этим Даная сделала снимок аварийной ситуации, а затем опубликовала в stories, успокоив близких, что с ней все в порядке.

Чрезвычайные происшествия на дороге буквально преследуют семью продюсера. В течение одной недели Арсений Шульгин, младший сын Валерии, трижды оказался в числе пострадавших. В результате первой аварии юноше зашивали губу.



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