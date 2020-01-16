Франция решила направить авианосец на Ближний Восток

В этом месяце Франция направит в ближневосточный регион авианосец «Шарль де Голль» для поддержки французских военных операций, сообщил президент Эммануэль Макрон.

«Авианосец будет поддерживать действия, проводимые в рамках военной операции «Шаммаль», с января по апрель 2020 года. После этого он будет перемещен в зону Атлантического океана и в Северное море», – передает его слова ТАСС.

«Шарль де Голль» уже работал на Ближнем Востоке, когда коалиция США активно работала в Сирии и Ираке.

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