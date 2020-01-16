Россия и США обсудили вопрос контроля вооружений

16.01.2020, 21:19, Новости дня

Россия и США в Вене обсудили возможность выхода за рамки двустороннего формата в вопросе контроля вооружений, сообщили в Госдепе.

Кроме того, Москва и Вашингтон решили продолжить диалог по вопросам стратегической безопасности и начать обсуждение на уровне экспертов по конкретным темам, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему 2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США.



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