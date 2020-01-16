Россия и США обсудили вопрос контроля вооружений

Россия и США в Вене обсудили возможность выхода за рамки двустороннего формата в вопросе контроля вооружений, сообщили в Госдепе.
Кроме того, Москва и Вашингтон решили продолжить диалог по вопросам стратегической безопасности и начать обсуждение на уровне экспертов по конкретным темам, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему 2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США.
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Последнее: В Сенате США дан старт рассмотрению выдвинутых в рамках процесса импичмента обвинений против президента страны Дональда Трампа, сообщают информационные агентства. Председатель Верховного суда США Джон Робертс и сенаторы принесли присягу, передает РИА «Новости». В ходе предстоящего процесса Палата представителей Конгресса США выступит в качестве стороны обвинения, а сенаторы исполнят роль присяжных, передает ТАСС. Процесс пройдет […]
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