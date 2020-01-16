Украина предложила создать в трехсторонней контактной группе подгруппу по вопросам границы – Олифер

16 января на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулировании ситуации на Донбассе украинская сторона предложили создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.
«К сожалению, ситуация с безопасностью остается напряженной, вопреки договоренностям лидеров стран «Нормандской четверки» продолжаются обстрелы, есть погибшие и раненые украинские военные. Именно решения проблем безопасности – главное в повестке дня», – написала она.
Украинская сторона считает необходимым, чтобы СММ ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения, добавила Олифер.
«Обращено внимание на невыполнение пункта 4 Протокола по итогам консультаций ТКГ от 1 сентября 2014 года, согласно которому необходимо обеспечить действенный мониторинг на российско-украинской границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ. Именно поэтому украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы», – рассказала пресс-секретарь Кучмы.
Олифер добавила, что выборы на Донбассе не могут происходить при отсутствии необходимого безопасного окружения и дееспособных институтов.
«Речь идет не только о безопасности волеизъявления избирателей, но и о безопасном участии всех партий и кандидатов. Итак, выборы можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под его полным контролем или контролем международных наблюдателей, иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования, а также высока вероятность манипуляций на участие в выборах лиц, не являющихся гражданами государства. В успешных случаях урегулирования конфликта – в частности, в Хорватии, Боснии, Либерии – выборы происходили после установления эффективного контроля за пересечением границы. Также международный опыт проведения выборов на постконфликтных территориях свидетельствует, что преждевременное проведение выборов и / или ненадлежащая подготовка к ним не только не способствует примирению и реинтеграции, но и может спровоцировать возобновление боевых действий. Только возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах способны обеспечить длительный мир», – написала она.
Олифер рассказала, что в продолжение реализации договоренностей лидеров стран Нормандской четверки, в подгруппе по безопасности украинская сторона предоставила свои предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках, которые были определены Генеральным Штабом Вооруженных Сил Украины.
Также во время заседания безопасности подгруппы украинская сторона проинформировала о плане мероприятий по гуманитарному разминированию на Донбассе.
Тристороння контактна група відзначила взаємні кроки України та РФ, які відбулися в рамках виконання домовленостей…
Posted by Darka Olifer on Neljapäev, 16. jaanuar 2020
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Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) начала работу летом 2014 года. С мая 2015 года в рамках контактной группы действует четыре подгруппы: по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. Группа собирается либо в Минске, либо проводит заседания в режиме видеоконференции. В ее состав входят представители Украины, России и ОБСЕ.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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