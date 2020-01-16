Мнение: В чем наш секрет? Мы настоящие

На следующей неделе исполнится ровно год с момента начала открытых попыток свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Можно вспомнить, каким пессимизмом были заражены тогда некоторые наблюдатели (рекомендую прошлогодний опрос "Устоит ли Мадуро?" https://colonelcassad.livejournal.com/4729473.html), которые предвещали скорый конец Мадуро и чавистов.

Тем не менее, Мадуро вопреки всему устоял, при известной помощи Китая, России и Кубы и ныне достаточно уверенно противостоит американскому давлению, периодически купируя попытки расшатать ситуацию в Венесуэле.

Статья ниже об итогах прошедшего года борьбы Венесуэлы за свою свободу и независимость от американского диктата.

Венесуэла: отбитые атаки — не повод расслабляться

«В чем состоит самое главное, секретное, оружие, дающее Боливарианской революции способность противостоять, преодолевать столькие агрессии, столькие атаки на экономику, общество, политическую жизнь и на наши институты?..

В чем наш секрет? В том, что у нас есть реальный проект для страны и что он пользуется легитимностью и поддержкой народа. Мы – настоящие», – размышляет президент Николас Мадуро в беседе с Игнасио Рамонетом в Каракасе в первый день наступившего года.

Минувший 2019 год стал для Боливарианской Венесуэлы одним из самых трудных. Он ознаменовался попыткой государственного переворота со стороны радикальной оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо, получившей неограниченную поддержку США.

23 февраля была предпринята попытка штурма венесуэльской границы со стороны Колумбии – ее удалось отбить. В марте боливарианские власти проходили очередную проверку на прочность, ликвидируя последствия диверсий на гидроэлектростанции Эль-Гури, вызвавшие продолжительные отключения электроэнергии по всей стране. К этому следует добавить выступление путчистов 30 апреля и нескончаемый поток экономических санкций против Венесуэлы, изъятие принадлежащих ей предприятий и активов за пределами страны, замораживание счетов, препятствование осуществлению нормальной экономической и финансовой деятельности, имеющей жизненно важное значение для венесуэльского народа.

Мало кто мог подумать, что итоги года Венесуэла будет подводить в ситуации, которую характеризует относительная стабильность и спокойствие. Особенно на фоне мощнейшей волны протестов в регионе, сотрясающих в последние месяцы неолиберальные правительства Чили, Колумбии, Эквадора.

По свидетельству работающих в Венесуэле журналистов, к Рождеству в стране появились очереди – но не в попытке достать дефицит, как можно было бы подумать, а чтобы воспользоваться специальными рождественскими выплатами, которые правительство Мадуро выделило работникам бюджетной сферы и пенсионерам, чтобы в крайне непростой экономической ситуации поддержать людей. В общей сложности количество получателей рождественских бонов – более 8 млн человек, сумма эквивалентна 30 долларам по официальному курсу, выделяется в криптовалюте Petro. Срок действия премии не ограничен. «В нынешнем декабре Каракас живет спокойнее, чем в предыдущие годы… Слышны фейерверки, на рождественских столах свиной окорок, предоставленный правительством, на главных улицах Каракаса постоянно кипит торговля», – пишет Марко Теруджи. В столице ситуация более стабильная, чем на периферии, отмечает аргентинский журналист. Повторимся: мы говорим о стране, переживающей не первый год жесточайшей экономической войны и находящейся под санкциями США.

Три четверти бюджета страны боливарианские власти направляют на социальные нужды – здравоохранение, образование, программы жилищного строительства, обеспечение населения продовольствием. Это соотношение, по заявлению Николаса Мадуро, сохранено в бюджете на 2020 год. По словам президента, система социальных миссий выдержала серьезные испытания, продемонстрировав свою эффективность в удовлетворении потребностей большинства, и прежде всего наиболее незащищенных слоев населения. Количество квартир, построенных в рамках начатой еще Чавесом «Великой миссии Жилье Венесуэла» (GMVV), перевалило за три миллиона. Только в минувшем году было построено 500 тысяч квартир. Цифры в 5 миллионов правительство планирует достичь к 2025 году, сохраняя нынешние темпы строительства жилья.

К концу года наметилась тенденция к восстановлению объемов добычи нефти, драматическим образом сократившихся до 700 тысяч баррелей в день. Согласно информации, опубликованной ОПЕК, объемы добычи в ноябре на 20% превысили показатели октября.

Другим результатом года стал серьезный раскол венесуэльской оппозиции. Гуайдо столкнулся с обвинениями в коррупции со стороны ряда оппозиционных депутатов: самопровозглашенного президента попросили объяснить судьбу 400 миллионов долларов, полученных от США в качестве гуманитарной помощи для Венесуэлы. Одновременно важная часть представителей оппозиции присоединилась к соглашению с боливарианскими властями. В сентябре правительством и оппозицией был создан Национальный совет для диалога во имя мира (Mesa Nacional de Dialogo por la paz). Одним из результатов переговорного процесса между политическими противниками стало решение депутатов-чавистов вернуться в Национальную ассамблею. (Чависты перестали участвовать в деятельности находящегося в руках оппозиции парламента с апреля 2017 года.) Напомним, что по итогам выборов 2015 года венесуэльский парламент оказался под контролем оппозиции. В этом году в Венесуэле должны пройти парламентские выборы, на которых гражданам предстоит избрать новых депутатов Национальной ассамблеи.

С такими политическими раскладами Венесуэла подошла к 5 января 2020 года, когда истекли полномочия Хуана Гуайдо в качестве председателя Национальной ассамблеи (пост, который он использовал как формальное юридическое основание, чтобы «самопровозгласиться» президентом страны год назад). Это важно, так вся структура «параллельного правительства», поддерживаемая США, базируется на признании главы Национальной ассамблеи в качестве временного президента страны.

По итогам голосования в Национальной ассамблее 5 января Гуайдо не смог сохранить за собой руководящий пост. Новым председателем стал Луис Парра от оппозиционной партии «Справедливость прежде всего» (Primero Justicia). Другие руководители парламента также избраны от оппозиционных партий: первый заместитель председателя и секретарь принадлежат к традиционным COPEI и «Демократическому действию», соответственно, а вторым вице-президентом Национальной ассамблеи стал представитель «Народной воли» – то есть той же самой партии, что и Хуан Гуйадо. Чависты предложенные кандидатуры оппозиции поддержали. «Мы надеемся, что Национальная ассамблея выйдет из состояния несоблюдения закона, вернется в правовое русло, что разумная оппозиция в ней придаст этому парламенту юридическую легитимность, с тем чтобы мы продвинулись вперед в том, ради чего мы и были избраны: вести законотворческую деятельность ради венесуэльского народа», – прокомментировал избрание нового руководства парламента депутат от Единой соцпартии Венесуэлы (PSUV) Уильям Хиль.

Тем не менее события в тот день развивались бурно: голосование в Национальной ассамблее сопровождалось спектаклем под прицелом телекамер, который разыграл Гуайдо. Широко распространилось видео, на котором Гуайдо пытается перелезть через забор, чтобы попасть в Национальную ассамблею. Таким образом Гуайдо пытался доказать, что силы безопасности не позволили ему зайти в здание Ассамблеи, чтобы не допустить переизбрания на должность председателя. Однако есть другое видео, на котором четко видно, что охрана не препятствует проходу Гуайдо в Национальную ассамблею. Кого не пускали, так это нескольких депутатов, лишенных полномочий Верховным судом страны и находящихся под следствием (речь, в частности, идет о причастности к попытке госпереворота 30 апреля). Или проходим все, или не проходит никто – такую позицию занял Гуайдо.

Он не явился на сессию парламента, потому что знал, что ему не хватит голосов для переизбрания, уверены как чависты, так и ряд парламентариев-оппозиционеров. Депутаты Национальной ассамблеи прождали Хуана Гуайдо около трех часов, так и не дождались и начали работу без него.

Гуайдо тем временем направился в редакцию правой оппозиционной газеты El Nacional и провел там свою собственную «сессию» парламента, в результате чего объявил себя переизбранным на пост председателя Национальной ассамблеи. Соединенные Штаты, разумеется, поспешили его в этом качестве признать.

У Боливарианской Венесуэлы нет иллюзий: отбитые атаки – не повод расслабляться. Натиск на Венесуэлу будет продолжен. Но вот как расстановку сил по итогам минувшего года оценивает, например, известный кубинский обозреватель Ироэль Санчес: «Этого не напишет журнал Time, но Мадуро – человек года. Он возглавил сопротивление одному из крупнейших наступлений империализма в истории и оставил за собой инициативу, достигнув сохранения единства революционных сил внутри страны и альянсов на международной арене, защищающих многополярность, суверенитет и народные интересы».

Ольга Гарбуз

https://prometej.info/venesuela-otbitye-ataki-ne-povod-rasslablyatsya/ — цинк

На мой взгляд, еще одним важным итогом прошедшей борьбы стал окончательный выход Мадуро из тени Большого Уго. Под чудовищным давлением Мадуро гнулся, но не сломался, продемонстрировав политическую хватку и характер бойца, в чем бывшему водителю автобуса многие отказывали, считая его бледной тенью Уго Чавеса. Практика показала, что Чавес сделал правильный выбор, доверив страну тому, кто готов за нее сражаться.

Источник: Colonel Cassad

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