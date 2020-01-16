Сенат принял к рассмотрению дело об импичменте Трампа

В четверг, 16 января, Сенат официально начал процесс импичмента президента Дональд Трампа. В верхнюю палату Конгресса прибыли 7 утвержденных Палатой представителей законодателей, которые будут представлять сторону обвинения.

В среду эти законодатели, назначенные менеджерами по импичменту, лично передали статьи импичмента в Сенат.

Среди менеджеров по импичменту – Адам Шифф, председатель Комитета по разведке Палаты представителей и Джеррольд Надлер, глава Юридического комитета.

Судебные разбирательства в Сенате начнутся во вторник, 21 января, и, как ожидается, продлятся несколько недель.

Русская служба «Голоса Америки» Нравится Буду следить Подписка

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Как телевидение РФ кормится Украиной. Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая» В начале нового года Украина захватила Россию. Сразу после праздничного обращения Путина к нации на экране появилась София Ротару. Еще вчера она числилась опальной певицей, а сегодня открывает «Голубой огонек». Долгожитель ТВ давно пересек границы телепрограммы и превратился в государственный ритуал со своей системой шифров. […]