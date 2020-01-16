Сенат принял к рассмотрению дело об импичменте Трампа

В четверг, 16 января, Сенат официально начал процесс импичмента президента Дональд Трампа. В верхнюю палату Конгресса прибыли 7 утвержденных Палатой представителей законодателей, которые будут представлять сторону обвинения.
В среду эти законодатели, назначенные менеджерами по импичменту, лично передали статьи импичмента в Сенат.
Среди менеджеров по импичменту – Адам Шифф, председатель Комитета по разведке Палаты представителей и Джеррольд Надлер, глава Юридического комитета.
Судебные разбирательства в Сенате начнутся во вторник, 21 января, и, как ожидается, продлятся несколько недель.
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Русская служба «Голоса Америки»
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