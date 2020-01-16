Реакция в Киеве на послание Путина: угроза Украине остается

КИЕВ – Путин все равно останется центром принятия решений российской системы. Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет 15 января бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя послание российского лидера Федеральному собранию.

«Очень тревожно от того, что запущено в России в проекте послания Путина. Это довольно ожидаемый базовый вариант, так сказать, программа-минимум. Сейчас начнутся спекуляции вокруг персоналий, но Путин все равно останется центром принятия решений российской системы. И очень похоже, что презентация заранее ожидаемых изменений, направлена, помимо решения внутренних задач, на то, чтобы успокоить всех относительно других вариантов», – отметил Павел Климкин.

Украинский дипломат считает, что « другие варианты будут – Путин не просто так начал говорить про исконные русские земли».

«Внутренние изменения в РФ традиционно требуют мобилизации через внешнюю угрозу, поэтому следует готовиться к дальнейшим российским действиям», – написал Павел Климкин.

Очевидную стратегию для Украины он определил, как необходимость «стать сильнее и договариваться с РФ только вместе с теми, кого она вынуждена уважать».

«А чего стоит решение о фактическом выводе России из-под действия международного права! Создание отдельной реальности означает, что Россия фактически отказывается от соблюдения каких-либо правил и будет уважать силу или договорняки», – отметил Павел Климкин.

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что поправки в российскую Конституцию, о которых заявил вчера президент Путин, представляют угрозу для Киева.

«В этих условиях Украина должна объединиться – и власть, и оппозиция – и достойно отвечать на вызовы и риски, с которых начался 2020 год », – написал Порошенко в Твиттере.

Как сообщает российская пресса, в среду президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. В частности, глава российского государства заявил, что Конституция России должна иметь приоритет над международным законодательством.

РИА «Новости» сообщает, что Владимир Путин предложил поручить Госдуме не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра. Кроме того, после оглашения послания на встрече с Путиным премьер-министр Дмитрий Медведев заявил об уходе правительства в полном составе в отставку.

Нового премьер-министра России Михаила Мишустина украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу, сообщает Украинское национальное информационное агентство «Укринформ».

«Российский оккупант. Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Руководитель Федеральной налоговой службы РФ с 6 апреля 2010 года», – говорится в сообщении «Миротворца».

Российская политика не изменится

Руководитель международных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Виталий Мартынюк считает, что завершение всех – «конституционных и не конституционных» сроков на посту президента побудили Владимира Путина перезагрузить правительство и заявить о необходимости внести изменения в Основной закон.

«Ему нужно думать, как сохранять власть и не только для него самого, но и сил, которые его поддерживают. Президент России пытался создать союзное государство, однако напоролся на противодействие со стороны Александра Лукашенко. В условиях войны России против Украины у Кремля нет ресурсов, чтобы жестко противодействовать Беларуси, хотя они и продолжают экономический и энергетическое давление на Минск», – говорит Виталий Мартынюк корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он не исключает, что изменения в Конституции России оформят «другую» государственную систему, в которой будет должность для обеспечения контроля за ситуацией в государстве.

«И очевидно, что Дмитрий Медведев тоже имеет поддержку политических сил, но не настолько сильных, т.к. ему после сложения полномочий премьер-министра предложили пока еще не существующую должность заместителя секретаря Совбеза», – считает Виталий Мартынюк.

Новое правительство России, по его словам, оставит на прежнем уровне процесс сотрудничества с Украиной, поскольку в России невозможен приход независимых министров.

«Тем более, на должности министра иностранных дел – это все равно будет человек команды, человек авторитарной вертикали. От перестановок в правительстве политика России по отношению к Украине не изменится – Россия не останавливает военную агрессию против Украины, она не стремится к миру в Украине. Ее извечное желание – взять Украину под свой контроль», – подчеркивает Виталий Мартынюк.

Паузы во время «трансфера» власти

Политтехнолог Дмитрий Бачевский считает, что отставка российского правительства не принесет изменений в политику Кремля в отношениях с Украиной.

«Наоборот, цель всех этих внешних изменений – сохранение правящими элитами власти и преемственности курса страны, в том числе внешнеполитического. Не изменится и риторика МИД РФ, поскольку министерство действует в русле политики президента, которым пока остается Владимир Путин. Единственное, на что может рассчитывать Украина в такой ситуации – это на небольшую паузу, передышку на время «большого трансфера» власти. В ближайшие год-два ключевым вопросом для российского руководства станет внутренняя стабильность. Но после завершения трансфера власти Кремль снова вплотную займется украинским вопросом», – говорит Дмитрий Бачевский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Отставка правительства, изменения в конституцию, переформатирование системы власти, по мнению Дмитрия Бачевского, – это видимость тех изменений, которых требует общество.

«В Кремле очень хорошо чувствуют и понимают тренды, и для них не секрет, что в обществе происходит смена поколений, все более активно проявляет себя молодежь и существует запрос на коренные изменения. Цель – дотянуть до выборов в Госдуму и обеспечить в ней «Единой России» большинство мандатов», – подчеркивает Дмитрий Бачевский.

Политтехнолог отмечает, что конфигурация власти в России после внесения изменений в конституцию будет схожа в некотором виде на государственное устройство Ирана.

«Однако любые планы подобного рода могут споткнуться об амбиции и интересы отдельных лиц и целых групп, а также разного рода случайностей. Поэтому можно сказать, что сегодня Россия входит в зону турбулентности, исход которой предсказать сложно», – утверждает Дмитрий Бачевский.

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