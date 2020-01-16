Мировая экономика показала худший результат с 2009 года

В прошлом году рост мирового валового продукта снизился до рекордного уровня за последние 10 лет, говорится в ежегодном докладе департамента ООН по экономическим и социальным вопросам и Конференции ООН по торговле и развитию.
«Рост мирового валового продукта снизился до 2,3% в 2019 году – до самого низкого уровня с мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.», – передает ТАСС текст доклада.
Указывается, что в 2020 году прогнозируется рост до 2,5%, но непредвиденные политические обстоятельства продолжат влиять на инвестиционные планы.
Газета ВЗГЛЯД писала, когда мир окунется в новую рецессию.
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