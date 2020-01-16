Владимир Винничевский вошел в историю СССР как самый молодой маньяк

16 января, 80 лет назад был казнен свердловчанин Владимир Винничевский, который вошел в историю СССР как самый молодой маньяк. На протяжении двух лет он совершал преступления, среди которых десять покушений на детей и восемь убийств.

Владимир Винничевский долгое время оставался вне подозрений в силу своего возраста, так как на тот момент он был подростком. Первое убийство он совершил в 1938 году, а его жертвой стал четырехлетний ребенок. Следователи не обратили внимания, что среди тех, кто был на месте убийства, с интересом все рассматривал 15-летний ученик Владимир Винничевский. По словам правоохранителей, у убийц есть необъяснимая потребность возвращаться к месту, где они совершили преступление.

В последующие два года были многочисленные покушения на убийства детей, но им чудом удалось выжить. О таинственном маньяке начали говорить жители Свердловска, несмотря на попытки местной власти скрыть информацию. Почувствовав свою безнаказанность, Владимир Винничевский начал убивать чаще, выманивая детей в лес. Милиция поняла, что речь идет о серийном убийце. Было решено вывести на улицы правоохранителей в штатском и охватить весь город скрытой сетью наружного наблюдения.

В конце октября 1939 года пропал трехлетний ребенок. Милиция проследила за маньяком, который приехал со своей жертвой на конечную остановку трамвая. Преступник повел ребенка в лес и во время попытки убийства был задержан. Подросток признался в совершении всех преступлений, а также в десяти покушениях. 16-летнего маньяка приговорили к смертной казни, а спустя четыре месяца привели приговор в исполнение.

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Последнее: 16 января, 80 лет назад был казнен свердловчанин Владимир Винничевский, который вошел в историю СССР как самый молодой маньяк. На протяжении двух лет он совершал преступления, среди которых десять покушений на детей и восемь убийств. Владимир Винничевский долгое время оставался вне подозрений в силу своего возраста, так как на тот момент он был подростком. Первое […]