Администрация ВШЭ планирует прекратить поддержку всех студенческих медиа

Источник из Студсовета ВШЭ сообщил, что к ним поступила новая редакция регламента поддержки студенческих организаций. Из списка университета планируют полностью исключить все студенческие медиа. Об этом пишет DOXA.

Теперь поддержку университета будет получать только деятельность студорганизаций, которая соответствует «целям деятельности и ценностям», закрепленным в официальных документах и Декларации ценностей, и «укрепляет репутацию Университета».

Также в Студсовет поступила новая редакция «Правил внутреннего распорядка обучающихся» от Правового управления НИУ ВШЭ. В ней содержатся поправки, ограничивающие «политическую» деятельность студентов, и в целом любые действия, не соответствующие «целевой» деятельности университета, в частности:

«Запрет на публичные выступления «от неопределенного круга обучающихся и/или сотрудников университета» (если вы студент гуманитарного факультета Вышки, вы не можете вместе с другими студентами написать заявления от имени студентов вашего факультета, или подписать любое открытое письмо от студентов Вышки). При этом университет будет вправе потребовать исключить аффилиацию с университетом из такого выступления). Кроме того, это, вероятно, накладывает ограничения на неофициальные медиа студентов Вышки (например, Telegram-каналы)», — отмечает издание.

В разговоре с изданием главный редактор Doxa объяснил: «Вероятность того, что поправки примут, довольно высока. Хотя студсовет обладает правом голоса, но он не имеет достаточного веса, чтобы сильно повлиять на принятие решения. Разве что администрация ВШЭ будет договороспособной и согласится внести какие-то правки… Но сами формулировки довольно безапелляционны, поэтому вряд ли получится их изменить».

Наряду с политической деятельностью также планируется запретить правозащитную деятельность студорганизаций. «По всей видимости, это реакция на наш проект DOXA_OVD, который летом занимался сбором средств на оплату штрафов и передач студентам, задержанным на протестных акциях», — считают в DOXA.

В начале декабря администрация ВШЭ лишила журнал DOXA поддержки и статуса студорганизации за публикацию про ректора РГСУ. Ранее The Insider публиковал комментарий аспиранта ВШЭ, который считает, что «руководство университета все больше и больше оказывается вовлеченным в политику и теряет лояльности студентов и преподавателей».

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Последнее: Источник из Студсовета ВШЭ сообщил, что к ним поступила новая редакция регламента поддержки студенческих организаций. Из списка университета планируют полностью исключить все студенческие медиа. Об этом пишет DOXA. Теперь поддержку университета будет получать только деятельность студорганизаций, которая соответствует «целям деятельности и ценностям», закрепленным в официальных документах и Декларации ценностей, и «укрепляет репутацию Университета». Также в Студсовет поступила […]