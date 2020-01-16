«Коммерсантъ»: Путин помилует Нааму Иссахар перед визитом в Израиль

16.01.2020, 20:57, Новости дня

Президент России Владимир Путин может помиловать гражданку Израиля Нааму Иссасхар, приговоренную к 7,5 годам колонии по обвинению в контрабанде и хранении наркотиков, перед визитом в Израиль, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Ранее президент Израиля Реувен Ривлин попросил Владимира Путина помиловать Иссахар.

При этом собеседники издания выразили сожаление и раздражение в связи с тем, что Израиль не пошел навстречу просьбам России не экстрадировать в США россиянина Алексея Буркова, который был задержан в аэропорту Тель-Авива в 2015 году.

14 января заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов заявил, что Москва не рассматривает вариант обмена Наамы Иссахар,

В апреле 2019 года девушку задержали в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку во время перелета из Дели в Тель-Авив. В багаже девушки нашли 9,6 г гашиша.

В октябре 2019 года ее приговорили к 7,5 годам колонии за хранение и контрабанду наркотических веществ. Иссахар не отрицала, что у нее в рюкзаке были наркотики, но не признавала вину в контрабанде.



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