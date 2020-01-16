Путин внес в Госдуму законопроект о введении должности зампреда Совбеза

16.01.2020, 20:57, Новости дня

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении должности заместителя председателя Совбеза. Документ опубликован в электронной базе думы.

В проекте закона сказано, что кандидатуру на пост зампредседателя Совбеза утверждает президент России. Он также определяет его полномочия. Эту должность должен  быть только россиянин без иностранного гражданства.

Путин уже подписал указ о введении должности заместителя председателя Совета безопасности и назначил на нее бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.

15 января премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Он объяснил это предложением Владимира Путина внести изменения в Конституцию, которое он озвучил в ходе послания Федеральному собранию.



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