Стало известно о возможном помиловании израильтянки Иссахар

Осужденная в РФ за контрабанду наркотиков израильтянка Наама Иссахар может быть помилована накануне визита президента Владимира Путина в Израиль, сообщили СМИ со ссылкой на источники в российских госструктурах.
При этом источники выразили сожаление из-за того, что Израиль отказался в ответ выдавать россиянина Алексея Буркова, которого задержали по требованию США, информирует «Коммерсант».
«Хотелось бы, чтобы это была улица с двусторонним движением», – сказал один из источников.
Однако источники при этом не исключают ее помилования «по гуманитарным соображениям».
Ранее в четверг сообщалось, что президент РФ Владимир Путин обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху дело Наамы Иссахар.
В прошлом году Нетаньяху официально попросил Путина помиловать Иссахар, в Кремле сообщали, что глава государства рассмотрит обращение.
Израильтянка была приговорена в РФ к 7,5 годам колонии за контрабанду 9,6 грамма гашиша.
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Последнее: Осужденная в РФ за контрабанду наркотиков израильтянка Наама Иссахар может быть помилована накануне визита президента Владимира Путина в Израиль, сообщили СМИ со ссылкой на источники в российских госструктурах. При этом источники выразили сожаление из-за того, что Израиль отказался в ответ выдавать россиянина Алексея Буркова, которого задержали по требованию США, информирует «Коммерсант». «Хотелось бы, чтобы это […]
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