Стало известно о возможном помиловании израильтянки Иссахар

16.01.2020, 20:51, Новости дня

Осужденная в РФ за контрабанду наркотиков израильтянка Наама Иссахар может быть помилована накануне визита президента Владимира Путина в Израиль, сообщили СМИ со ссылкой на источники в российских госструктурах.

При этом источники выразили сожаление из-за того, что Израиль отказался в ответ выдавать россиянина Алексея Буркова, которого задержали по требованию США, информирует «Коммерсант».

«Хотелось бы, чтобы это была улица с двусторонним движением», – сказал один из источников.

Однако источники при этом не исключают ее помилования «по гуманитарным соображениям».

Ранее в четверг сообщалось, что президент РФ Владимир Путин обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху дело Наамы Иссахар.

В прошлом году Нетаньяху официально попросил Путина помиловать Иссахар, в Кремле сообщали, что глава государства рассмотрит обращение.

Израильтянка была приговорена в РФ к 7,5 годам колонии за контрабанду 9,6 грамма гашиша.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Осужденная в РФ за контрабанду наркотиков израильтянка Наама Иссахар может быть помилована накануне визита президента Владимира Путина в Израиль, сообщили СМИ со ссылкой на источники в российских госструктурах. При этом источники выразили сожаление из-за того, что Израиль отказался в ответ выдавать россиянина Алексея Буркова, которого задержали по требованию США, информирует «Коммерсант». «Хотелось бы, чтобы это […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика