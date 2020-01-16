Стало известно о возможном помиловании израильтянки Иссахар

Осужденная в РФ за контрабанду наркотиков израильтянка Наама Иссахар может быть помилована накануне визита президента Владимира Путина в Израиль, сообщили СМИ со ссылкой на источники в российских госструктурах.

При этом источники выразили сожаление из-за того, что Израиль отказался в ответ выдавать россиянина Алексея Буркова, которого задержали по требованию США, информирует «Коммерсант».

«Хотелось бы, чтобы это была улица с двусторонним движением», – сказал один из источников.

Однако источники при этом не исключают ее помилования «по гуманитарным соображениям».

Ранее в четверг сообщалось, что президент РФ Владимир Путин обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху дело Наамы Иссахар.

В прошлом году Нетаньяху официально попросил Путина помиловать Иссахар, в Кремле сообщали, что глава государства рассмотрит обращение.

Израильтянка была приговорена в РФ к 7,5 годам колонии за контрабанду 9,6 грамма гашиша.

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Последнее: Осужденная в РФ за контрабанду наркотиков израильтянка Наама Иссахар может быть помилована накануне визита президента Владимира Путина в Израиль, сообщили СМИ со ссылкой на источники в российских госструктурах. При этом источники выразили сожаление из-за того, что Израиль отказался в ответ выдавать россиянина Алексея Буркова, которого задержали по требованию США, информирует «Коммерсант». «Хотелось бы, чтобы это […]