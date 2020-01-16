Эксперты: Путин указал на взаимосвязь величия страны и уровня доходов россиян

России удалось решить серьезные задачи на международной арене и вернуть свой былой авторитет в мире. В послании Федеральному собранию президент поставил определили новые цели по росту доходов россиян и также связал с ними величие нашей страны. Об этом заявили газете ВЗГЛЯД эксперты ЭИСИ, комментируя речь Владимира Путина.

Директор Фонда исследования проблем демократии, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Максим Григорьев считает, что прозвучавшее накануне обращение президента заметно отличалось от предыдущих высокой концентрацией задач по внутренней повестке России.

«Все в мире признают, что политический вес нашей страны сильно вырос. Не вызывают сомнения и военные успехи России, обеспечение нашей страной своего суверенитета. И поскольку величие РФ очевидно, соответствующие вопросы освещались в послании меньше, чем более актуальная социальная тематика», – объяснил Григорьев.

Он отметил, что президент подробно затронул социальные проблемы населения и предложил пути их решения. Причина, по мнению эксперта, «объясняется демографией, от которой зависит наше будущее». «Исходя из этого предлагается целый ряд мер. Причем послание оказалось финансово очень емким. Это не пустые слова: на каждое направление будут выделены существенные средства», – добавляет Григорьев.

Эксперт отметил, что в послании предложены средства, призванные подстегнуть рост экономики. «Говорилось о необходимости экономического и инновационного развития. О мерах, которые должны улучшить инвестиционный климат в регионах, было сказано кратко, но на самом деле эти меры – очень серьезные, – указал собеседник. – Кроме того, Владимир Путин сделал акцент на участии гражданского общества в решении насущных вопросов регионов, потому что живущие на месте люди лучше понимают, как и что нужно сделать. Необходим широкий диалог местных властей и общества».

Директор департамента исследовательских программ экспертной группы «PiteR», еще один эксперт ЭИСИ Александр Серавин согласен, что ключевой темой послания стало определение новых целей для развития страны после того, как РФ вернула свое былое величие на международной арене. «Это послание суверенного государства и поэтому это, безусловно, исторический документ. Послание посвящено мерам по улучшению качества жизни рядовых россиян, а также переустройству политического управления страной. По сути оно фиксирует, что мы теперь находимся в безопасности, поэтому можем более плотно заняться решением внутренних проблем», – сказал Серавин.

Напомним, выступая в среду с посланием Федеральному собранию, Путин заявил: «Мы должны создать систему прочную, надёжную, неуязвимую и по внешнему контуру абсолютно стабильную, безусловно, гарантирующую РФ независимость и суверенитет». Президент отметил, что наступивший 2020 год во многом рубежный и перед Россией стоят прорывные исторические задачи. При этом глава государства подчеркнул, что «судьба России, её историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет» и отметил, что сейчас РФ попала в демографическую ловушку, вызыванную уровнем рождаемости в 90-е годы. Путин отметил, что «острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему, – это низкие доходы значительной части наших граждан, семей». При этом президент считает, что «величие РФ неотделимо от достойной жизни каждого гражданина».

Серавин подчеркнул, что президент назвал взаимозависимыми вещами величие страны и уровень доходов россиян. «То, что будет сокращаться разрыв между богатыми и бедными – это большое благо, – отметил политолог. – Президент перечислил меры поддержки уязвимых слоев населения, и этот его тезис уже положил начало большой дискуссии о более справедливом распределении социальных благ. Дискуссия призвана найти ответы на запросы общества по этому поводу».

Как и Григорьев, Серавин считает особенно важными слова президента о решении демографической проблемы. «Сейчас государственная машина РФ нацелена на то, чтобы максимально поддержать прирост населения, рост рождаемости», – констатирует эксперт.

Серавин также обратил внимание на слова президента по поводу волонтерства, – о том, что действительно становится массовым, объединяет школьников, студентов, да и вообще людей разных поколений и возрастов. «Такой рост говорит о том, что развивается наше гражданское общество. И чтобы мы развивались как гражданское общество в нужном направлении, мы должны более четко прописывать образ будущего. Нужна объединяющая все общество сильная идея», – считает Александр Серавин.

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Последнее: России удалось решить серьезные задачи на международной арене и вернуть свой былой авторитет в мире. В послании Федеральному собранию президент поставил определили новые цели по росту доходов россиян и также связал с ними величие нашей страны. Об этом заявили газете ВЗГЛЯД эксперты ЭИСИ, комментируя речь Владимира Путина. Директор Фонда исследования проблем демократии, эксперт Экспертного института […]