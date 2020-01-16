Коляда: История моей работы в министерстве – это пять месяцев вообще без зарплаты, а потом – голый оклад в 16 тыс. грн

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда считает неэффективной систему оплаты труда и поощрений в исполнительной власти Украины. Об этом она написала в Facebook 15 января.

«Система вознаграждения и поощрения в органах исполнительной власти – чрезвычайно неэффективны. Это касается как рядовых работников так и министров. История моей работы в министерстве – это пять месяцев вообще без зарплаты, а потом – голый оклад. У министра он – 16 тыс. грн. При этом принцип работы – 24/7. И это не преувеличение. У нас нет выходных, страдает семья, заседания правительства при необходимости созываются на 4.00 утра. Но главное – ответственность, которую должны брать на себя чиновники: десятки и сотни миллионов гривен целевых программ, сотни тысяч бенефициаров, проблемы, которые решает наша команда, имеют ургентный характер и касаются судеб тысяч наших граждан», – заявила она.

По словам Коляды, волонтерские команды при министерствах работают максимум несколько месяцев по проектному принципу.

«Хорошие специалисты банально не могут работать в органах власти – государство не способно оплачивать их услуги адекватно. Для них это также своего рода волонтерство, которое не может продолжаться долго. Через некоторое время семьи сталкиваются с банальными проблемами нехватки денег и логическими вопросами супругов: «Зачем все это?», – добавила министр.

При этом она подчеркнула, что не считает высокие зарплаты чиновников предпосылкой к борьбе с коррупцией.

«Зарплата чиновника должна быть адекватной. Для этого правительственная команда и предлагает установку KPI. Каждый чиновник должен понимать, что и для кого он делает, какие инструменты оценки эффективности, и что будет на выходе. Нынешняя система поощрения – это замкнутый круг. Одни делают вид, что работают, другие – что оплачивают такую работу», – заявила она.

#Не_можу_терпіти_популізмуМені важлива думка моїх бенефіціарів, побратимів, друзів. Саме тому, у своїй роботі наша… Posted by Оксана Коляда on Kolmapäev, 15. jaanuar 2020

Коляда была назначена главой министерства 29 августа 2019 года.

В декларации, поданной министром 3 января 2020 года, указано, что в декабре она получила почти 229 тыс. грн по основному месту работы. В посте Коляда отметила, что из этих денег заплатила почти 55 тыс. грн налогов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда считает неэффективной систему оплаты труда и поощрений в исполнительной власти Украины. Об этом она написала в Facebook 15 января. «Система вознаграждения и поощрения в органах исполнительной власти – чрезвычайно неэффективны. Это касается как рядовых работников так и министров. История моей работы в министерстве – […]