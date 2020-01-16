Пристайко во время встречи с Раабом: Украина готова помочь Британии с возвращением тел погибших в авиакатастрофе в Иране

Украина готова помочь Великобритании с возвращением тел британцев, погибших в катастрофе самолета Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины», который разбился в Иране 8 января.

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил во время беседы с главой МИД Великобритании Домиником Раабом в Лондоне, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Встреча двух министров прошла в рамках переговоров глав МИД Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины, касающихся расследования крушения PS752.

«Собеседники отметили важность совместных действий для обеспечения надлежащего расследования обстоятельств катастрофы украинского самолета. Было договорено, что Украина и Великобритания приложат все усилия для привлечения виновных к ответственности и обеспечения выплаты Ираном надлежащей компенсации семьям погибших», – сказано в релизе.

Рааб и Пристайко говорили также о двусторонних отношениях Украины и Соединенного Королевства.

«Министры договорились продолжить работу над организацией официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию и ускорить переговоры по заключению двустороннего соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве», – отметили в украинском МИД.

Пристайко пригласил Рааба посетить Украину в ближайшее время, министр иностранных дел Великобритании подчеркнул, что Соединенное Королевство, несмотря на выход из ЕС останется «преданным другом Украины и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность государства».

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 украинцев. Никто не выжил.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

14 января власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, подозреваемых по делу о крушении PS752.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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