Мнение: Слив территории и ее защита

Про слив территории давайте поговорим.

Все Штурманы страшно боятся слить территорию, поэтому сливают ее очень быстро.

Это потому, что Штурман считает партнера неживым объектом и борется за территорию скалками и щипцами, механическими средствами.

Штурман не думает ничего про мотивацию партнера, про его желание и влечение, про его волю, он все эти глупости упраздняет для себя.

Какое еще собственное его желание? Какая еще воля? Хватит воли Штурмана. Достаточно на двоих.

А партнеру Штурман обоснует и докажет необходимость, и если не дойдет, скалкой вобьет, чтобы дошло.

Или будет давить щипцами до тех пор, пока тот не подчинится. А на самом деле — не сбежит.

Только в воображении Штурмана ему подчиняются. На самом деле его терпят, кое-как, все хуже и хуже, а потом уходят.

Хотя если партнер — тоже Штурман, он не уходит, а вступает в рукопашную. Потому что Штурман — не таков, чтобы просто уйти.

Он будет биться за свои «права», пока есть силы. Драки в паре — это всегда два Штурмана.

Ни один Штурман не понимает, что его территория в отношениях — это его значимость для партнера.

Скалки и щипцы территорию уменьшают, а уважительное отношение к партнеру растит значимость и расширяет вашу территорию.

Территория растет, с ней растет влияние, слова его приобретают силу. Его лучше слышат и больше с ним согласны, поскольку симпатизируют ему и дорожат им.

Все то, о чем мечтает Штурман.

Только Штурман понять не хочет, что это процесс запускается спонтанно, обязательно без нажима, через влечение партнера, через рост его удовольствия, через значимость для него. Со стороны его воли, которая неприкосновенная для давления. Которая от давления со стороны сейчас же уменьшается и со временем исчезает.

Воюя за территорию скалками, Штурман все больше прилипает к партнеру, а его собственная значимость от скалок становится все меньше, и в результате происходит его полный слив.

В каждом письме Штурмана вы это видите.

В последнем письме автор давила-давила на мужа, добывала новые рычаги давления, родила ради этого одного ребенка, потом второго, давила детьми, давила. Ну и осталась у разбитого корыта в полной психологической и материальной зависимости, со значимостью близкой к нулю, но по прежнему с скалками в обеих руках. То есть потеряет она и все остальное: лояльность семьи мужа потеряет и их участие в делах детей. Все до конца добьет своими скалками. Все разрушит.

Каждый Штурман уверен, что если он перестанет стучать скалками, он сольет территорию, уступит.

Он сражается и динамично сливает территорию, но уверен, что отстаивает ее.

Если вы почитаете Штурманов в Сети, вы увидите, что они постоянно призывают к борьбе, очень боятся оказаться внизу, смириться, стать терпилой, очень боятся, что их используют, за это они и сражаются своими скалками. Им кажется, что территорию в отношениях можно отвоевать штурмом.

И эту логику Штурманов повернуть невозможно.

Если вдруг удается, человек перестает быть Штурманом.

Штурман в нем исчезает.

Человек свободен.

И давайте покопаемся в этой логике штурманской поглубже.

Я вам сейчас приведу рассуждения одного Штурмана об анти-штурманах.

Штурман не видит разницы между своей территорией и чужой, между своей головой и головой партнера, поэтому ему все время кажется, что его права попирают, его территорию отбирают, и когда он сам воюет на чужой территории, ему кажется, что он защищает свою.

Если Штурман перестанет воевать на чужой территорию, ему будет казаться, что он сливает свою. Он ведь считает чужое своим.

Я приведу отрывки из письма Тани. Она так и пишет мне письма после двух опубликованных, поскольку Штурман не может не воевать за права, он готов годами доказывать свою правоту. Письма Тани однообразны и пестрят множеством интимных подробностей. Но несколько цитат без интимных подробностей я приведу, потому что на контрасте с анти-штурманами штурманские косяки и сливы особенно ярко видны.

По ходу вам вопросы задам.

Напоминаю ситуацию. Рома и Ира живут в другой стране, с ними живет их общий ребенок и сын Ромы от Тани, которого Рома усыновил, а Таня отказалась от прав. Второй сын Тани от Ромы официально остался с ней, но фактически тоже сразу почти стал жить с отцом. Таня какое-то время возила его каждый месяц, потом ей стало тяжело, она оставила его жить, а сама стала часто приезжать. Но ездить дорого и сложно, она получала слишком мало бонусов (Рома ее почти игнорировал) и она стала приезжать редко, поднывая как Попрошайка, что у нее отняли обоих детей. Первое время Рома реагировал на такие обвинения предложениями забрать Колю (второго сына). Но потом ему стало жаль мальчика, который от таких слов отца всегда огорчался, и Рома стал пропускать такое нытье Тани мимо ушей. Ездить туда-сюда ей вскоре наскучило, и она даже нашла себе нового мужчину при поддержке Ромы и Иры. Мужчина хороший и по ОЗ, и по отношению к Тане, и даже ее штурманство пока еще не убило ее значимость, хотя понемногу убивает.

В письме, из которого я приведу отрывки, Таня пытается доказать три момента: 1) Рома атакует ее территорию, а она защищается, 2) Ира сливает ее Роме, 3) Рома атакует территорию Иры, а она сливается.

Вот так все перевернуто в голове любого Штурмана. Сам Штурман всегда атакует всех, точнее пытается атаковать, ему не дают, но уверен, что защищает свои границы. Ну а рыбаки в глазах Штурмана всегда либо атакуют, либо сливаются. Штурман хронически не видит, что они-то как раз растят свою территорию.

Попробуйте тщательно проанализировать в отрывках, откуда возникает такой перевертыш, разберите примеры на пазлы и соберите так, чтобы был понятен механизм штурманской логики и коренные отличия от логики рыбацкой.

Так как Таня пишет без пробелов и иногда пропускает буквы и даже части речи, я отредактировала текст, чтобы он стал читабельным и вы бы не отвлекались на то, что в данном случае не так существенно.

«Просила помочь мне с оплатой билета, на что был отказ. Ира спряталась за его спину, а он на меня напал, когда я к ней обратилась. На мой вопрос ему, может ли он тогда встретить меня в аэропорту, тоже отказ. На вопрос, откуда такая агрессия, ответ, что ему мой приезд «не сдался». Я мешаю их привычному распорядку, отвлекаю, жру и бухаю в три горла, Ира меня обслуживает, развлекает, а дети и Рома без ее внимания. Припомнил, что я приставала к нему. Тут я со смеху покатилась, мужик в два раза меня тяжелей по массе боится приставаний. Дальше пошли мелочные придирки: волосами забивается душ, засоряю тампонами унитаз. Я не сдержала решето, стала писать, что мои волосы в три раза толще и гуще, чем у его жены, и я не виновата, что у нее климакс и ей не нужны тампоны. Ответ Ромы «в границах»:

— СУКА ТУПАЯ, у нас не центральная канализация, а частный дом! Сто раз говорил, что нельзя ничего в унитаз смывать!!

На мои спокойные вопросы, почему он называет мать своих детей сукой тупой, ничего не ответил. Игнор держал несколько дней, но не блокировал (?). Я сама взяла билеты, написала ему об этом, несколько раз попросила извинений, что довела его нежную психику. Он молча прислал ссылку на приложение, как вызвать такси из аэропорта. Встретить меня в аэропорту для него — час по времени, со скоростью как он гоняет.

У меня мысль, что меня специально размазывают перед приездом, чтобы сломить мою волю и продавить мне границы, чтобы потом прогибать меня под свои условия. Или я не права и такое его поведение в границах?»

«Было наступление на мои границы и критика сверху без запроса. Я не так общаюсь со своим мужчиной, не так отвечаю ему, не так его описываю. Я сказала, что это мое личное дело. Ответ: тогда и не рассказывай нам. Я: я рассказываю не для того, чтобы слушать критику. Ответ мне матом. Прошу не материться при детях. Угроза применить ко мне силу.

Если это не токсичное поведение, то что тогда? Как еще это назвать? Как я должна была поступать? Забрать Колю и уехать?

Ира сливает меня и боится даже возразить. Раньше всегда возражала и спорила с ним. Спросила Иру: почему ты не заступаешься за меня? Ответ: надоело ссориться и потом он прав. Вопрос: прав в чем? Ответ: он хочет тебе помочь, он болеет за тебя, хочет, чтобы у тебя с тем мужчиной было все хорошо. Хаха, Рома? В роли Спасателя? Моя просьба: не надо за меня болеть, сама как-нибудь разберусь. Рома: тогда заканчивай пиздеть, сейчас дам тебе лопату, поможешь в саду. Я: пусть тебе Ира поможет с лопатой, а я приготовлю обед. Ответ: такое дерьмо, как ты готовишь, нельзя есть, бери лопату, пошли.

Закончилось тем, что я заплакала, не могла сдержать слез. Дети притихли, огорчились. Ира стала меня успокаивать. А где она раньше была, когда сливала меня? Коля меня так доверчиво обнял… Я продолжала плакать.

Рома налил мне виски, насыпал туда льда, сказал, чтобы я охладилась и успокоилась. Я попросила налить мне вина, он ответил, что открывать бутылку ради меня среди белого дня не будет, и чтобы я пила, что дают. Я не чувствую себя желанным гостем, я чувствую себя какой-то попрошайкой. Разве это не лишает меня законных прав – общаться со своими детьми? Как мне себя защитить от атак?»

«Он построил жизнь под себя. Прогнул всех под свое штурманство. Раньше Ира могла тихонько рассказывать мне про своих поклонников, мы смеялись, вспоминали ее бывших, секретничали. Теперь она превратилась в мумию, не хочет говорить о запретном. Сваливает на меня, что Рома услышит и я огребу. Дыра под короной Спасательницы? Сама его боится, прикрывается помощью мне? Получается, что он добился скалками власти?

Может подойти и начать грубо массировать ей плечи и шею. Ира морщится от боли, но терпит и благодарит. Я: как ты терпишь?! Она: ой, он мне мышцы разминает, это полезно. И говорит с ним таким голосочком, как будто он маленький, а она его мать. Разве это приятно мужчине?

Когда-то Ира провозглашала, что не даст наказывать своего сына. Теперь Рома шлепает его по попе за непослушание и Ира не возражает. Она слила своего ребенка? Говорит, что Рома очень хороший отец, что без него они с Сашей пропадут. Она сливается от зависимости?

Колю он не наказывает, говорит, что и так слишком послушный. Наверное Коля с детства травмирован моей ездой то к отцу, то от отца. Он всегда так переживал, когда я его увозила. Поэтому я не хочу его забирать, хотя мой мужчина не против. Но я вижу, что Коле лучше с отцом, который его обожает. Он целует его чаще других и говорит с ним более ласково.

Мой вопрос, почему при такой любви к Коле, Рома не хочет считаться со мной? Мое законное право — забрать сына в Москву. Почему это не пугает его? Уверен, что я не посмею его ослушаться? Что будет, если я приму решение забрать Колю? Он пойдет на компромисс? Моя территория будет больше? Как повести себя в этом конфликте правильно?

У меня нет цели разлучить Колю с отцом и братьями. Я хочу отвоевать немного больше территории. Не могу чувствовать себя под плинтусом. Не знаю, как поступить, чтобы не пострадать мне и ребенку. Как мне лучше действовать, уважаемая Эволюция?»



Источник: Эволюция

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Последнее: Про слив территории давайте поговорим. Все Штурманы страшно боятся слить территорию, поэтому сливают ее очень быстро. Это потому, что Штурман считает партнера неживым объектом и борется за территорию скалками и щипцами, механическими средствами. Штурман не думает ничего про мотивацию партнера, про его желание и влечение, про его волю, он все эти глупости упраздняет для себя. […]