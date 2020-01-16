Мнение: Защитнички Святой Руси

Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства нашей страны.

Слишком много шутит, оскорбляет чувства, считают члены движения «Сорок сороков». Особенно общественников поразила передача от 7 января, в которой авторы, якобы, позволили себе поглумиться над Христом и традициями.



Фото: Соцсети

Глумление заключалось в коллажике, на котором американский актёр Николас Кейджа лежит в яслях, а вокруг столпились два ягнёнка и известные режиссёры — Михалков, Тарантино и Спилберг.

Лично я — человек православный. Посмотрела и саму передачу, и коллаж. Чувства мои не зацепило ни разу.

Впрочем, вы можете посмотреть и сами, там пор теме — 30 секунд:

Видео: Первый канал

Активисты движения Сорока сороков создали в связи с этим кощунством Урганта петицию с требованием внести изменения в Конституцию: все у кого есть двойное гражданство, должны, по мнению условно православных ребят, лишиться российского подданства и валить.

Ибо — внимание! — не разделяют православные ценности.

Посмотрите, как сами активисты эти ценности понимают: бои без правил, шествия с флагами и страшными лицами:



Фото: Соцсети

Лично меня, хоть я и разделяю православные ценности, сильно пугают фанатики. И тем сильнее они пугают меня, чем меньше в них веры — один циничный расчёт на какие-то ништяки.

Скажите на милость, разве в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране возможно, чтобы все граждане были православными? Подите, дорогие активисты Сорока сороков, и скажите это в Чечне, Дагестане или в Татарии.

Интересно, насколько быстро и доступно им объяснят мусульмане, что Россия — светское государство, в котором никакая религия не может быть единственно правильной?

Я вам больше скажу, любая вера — дело сугубо личное, а православные объединения, требующие кого-то казнить или выгнать, напоминают мне экстремистские организации.

Ну, представьте, что про лишение гражданства Ивана Урганта возопили бы не условно православная организация, а мусульманская. Их бы сразу причислили к террористам, разве нет?

Неважно, какой идеологией прикрываются экстремисты. Если группа людей с любой идеологией требует изгнать из страны какого-то человека, поразить его в гражданских правах, это — экстремизм.

Именно так делали нацисты, когда изгоняли евреев.

У меня вопрос и к вам, и к правоохранительным органам: а вы как считаете — экстремисты это или нет?

Нужно ли лишать Урганта или кого бы то ни было нашего гражданства за то, что он не является православным? Или всё-таки следует привлечь к уголовной ответственности активистов движения Сорок сороков, которые гражданина России Ивана Урганта признали врагом нашей страны и предлагают репрессии?

Как вам вообще понравилась эта организация, чьи бойцы явно хотят кого-то за что-то наказать?

Источник: Лена Миро

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