Лечение рака теперь реже приводит к болезням сердца

Ученые обнаружили, что в последние годы у людей, которые вылечились от онкологических заболеваний в детском возрасте, стали гораздо реже развиваться осложнения со стороны сердечно сосудистой системы по сравнению с показателями 1970-х годов. Это указывает на то, что усилия по снижению побочных эффектов противораковой терапии принесли существенный успех. Об этом ученые рассказали в журнале The BMJ.

Многие люди, которые вылечились от рака в детстве, находятся в группе риска ранней смерти от заболеваний, которые связаны с противораковой терапией. В том числе, у них чаще развиваются болезни сердца и сосудов.

В последние году врачи фокусировались на том, чтобы сделать лечение рака менее опасным, снизить количество его побочных эффектов. Но как эти усилия отразились на здоровье сердца пациентов, до последнего времени было плохо изучено.

В новой научной работе ученые охватили более 23000 пациентов, которые ранее участвовали в исследовании Childhood Cancer Survivor Study. В этом исследовании принимали участие взрослые люди, которые ранее прошли лечение по поводу наиболее распространенных видов педиатрических злокачественных опухолей.

Ученые использовали специальные опросники, чтобы узнать, как часто бывшие онкологические пациенты страдали от сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, пороков сердца, болезней перикарда (внешней оболочки сердца) и аритмий. Также они учитывали факторы риска сердечно-сосудистых болезнай: сахарный диабет, гипертонию, курение, уровень холестерина в крови, вес, уровень физической активности.

Количество пациентов, которые подвергались опасной для сердца химиотерапии, увеличилось в последние десятилетия по сравнению с 1970-ми годами, но многие из низ стали получать более низкие дозы этих лекарств. Кроме того, число пациентов, которые получают радиотерапию, воздействующую на сердце, снизилось с 77% в 1970-х годах до 40% в 1990-х.

Согласно расчетам ученых, риск ишемической болезни сердца у пациентов, которые в детстве прошли лечение по поводу рака, снизился с 0,38% в 1970-е годы до 0,24% в 1980-х и до 0,19% в 1990-х. В первую очередь это произошло за счет пациентов, которые лечились от болезни Ходжкина.

Авторы также обнаружили снижение риска развития пороков сердца у пациентов, которые лечились от рака в 1990-х годах. Но риск остальных сердечно-сосудистых заболеваний сохранился прежним.

Главным выводом исследования ученые считают то, что уменьшение применение радиотерапии для лечения болезни Ходжкина и некоторых других опухолей привело к снижению заболеваемости ишемической болезнью сердца.

«Эти результаты говорят о том, что изменение в противораковой терапии для детей и наблюдение за пациентами начали постепенно демонстрировать пользу не только для общей выживаемости, но и для поздних побочных эффектов со стороны сердца», — сообщают авторы исследования.

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