Киев недополучил 11 млн грн из-за действий экс-директора «Киевтранспарксервис» – СБУ

Киев недополучил 11 млн грн из-за действий экс-директора «Киевтранспарксервис». Об этом 16 января сообщила Служба безопасности Украины.

Следователи установили, что в 2016-2018 годах госслужащий заключил договора с коммерческими структурами о передачи в аренду более 150 парковок в Киеве. По версии следствия, мужчина знал, что арендаторы организовывали паркоместа свыше нормы и самовольно расширяли границы парковок, но ничего не сделал.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность). Уголовного кодекса Украины. Экс-директору сообщили о подозрении.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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