Экономист Ведев возмутился публикациями с его словами о «долларе за 200 рублей»

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев прокомментировал публикации в СМИ с его словами о якобы возможности курса доллара по 200 рублей.
«Публикации ряда СМИ со ссылкой на меня о том, что курс рубля может составить 200 рублей за доллар, не соответствуют действительности. Я возмущен. Подобного прогноза в выступлении не было и быть не могло. Моя фраза о возможном колебании курса российской валюты была абсолютно риторическим примером для того, чтобы продемонстрировать влияние девальвационных ожиданий на инвестиционную активность и экономический рост», – передает его слова RT.
В Facebook он прикрепил видео со своим выступлением.
«Участники экономической деятельности понимают, что у нас свободное плавание курса — это в одну сторону, то есть в сторону 200 рублей за доллар – это возможно, в сторону 40 рублей за доллар – невозможно», – говорит он в выступлении.
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