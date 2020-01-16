Надзорный орган Конгресса: администрация нарушила закон, удержав выделенную для Украины помощь

Белый дом нарушил федеральное законодательство, удержав выделенную законодателями военную помощь, заявил в пятницу непартийный мониторинговый орган Конгресса, что стало ударом для президента Дональда Трампа на фоне подготовки к разбирательству по импичменту в Сенате.

Контролируемая демократами Палата представителей в среду направила Сенату принятые в прошлом месяце статьи импичмента в отношении президента Трампа: его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании работе Конгресса.

Обвинение в злоупотреблении полномочиями связано с решением Трампа удержать выделенную Конгрессом военную помощь для Украины в размере 391 миллиарда долларов. Предполагается, что этот шаг был призван оказать давление на Киев с целью добиться проведения расследования в отношении политического конкурента Трампа, демократа Джо Байдена.

«Добросовестное исполнение закона не позволяет президенту подменять собственными политическими приоритетами решения, принятые Конгрессом», – заявила Счетная палата США, имея в виду тот факт, что Конгресс уже проголосовал за выделение средств.

Хотя оценка надзорного органа неблагоприятна для Трампа, пока неясно, будет ли она фигурировать в рамках сенатского разбирательства и каким образом, поскольку в Сенате до сих пор не решены ключевые организационные вопросы, в том числе о том, будут ли заслушаны свидетельские показания и представлены новые материалы.

Счетная палата считается главным аудиторским органом для федерального правительства. Она дает законодателям и различным государственным органам рекомендации о том, как расходуются казенные средства.

Рекомендации Счетной палаты не имеют обязательной юридической силы, однако ее доклады считаются объективными и, как правило, не оспариваются. Обвинительных полномочий этот орган не имеет.

Позднее в среду Сенат пригласит судью Верховного суда Джона Робертса, чтобы тот принес присягу в качестве председателя сенатского разбирательства по импичменту. Затем все 100 сенаторов принесут присягу в качестве присяжных, после чего Сенат официально уведомит Белый дом о предстоящем процессе.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ученые обнаружили, что в последние годы у людей, которые вылечились от онкологических заболеваний в детском возрасте, стали гораздо реже развиваться осложнения со стороны сердечно сосудистой системы по сравнению с показателями 1970-х годов. Это указывает на то, что усилия по снижению побочных эффектов противораковой терапии принесли существенный успех. Об этом ученые рассказали в журнале The BMJ. […]