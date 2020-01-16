В Госдуме предложили ликвидировать партии за неуважение к России

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому могут быть введены дополнительные ограничения на деятельность партий – их предлагается ликвидировать за неуважение к стране и российскому обществу.

Законопроект размещен в базе законодательной деятельности Госдумы. Авторы – депутаты фракции «Единая Россия» Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко, Валентин Суббот. В пояснительной записке отмечается, что назрела необходимость дополнительных мер в связи с «активной антироссийской пропагандой», которую ведут члены российских оппозиционных партий за рубежом, передает «Интерфакс».

«Российская оппозиция уезжает за рубеж, но не оставляет надежды повлиять на ситуацию в стране», – говорится в документе.

Предлагается расширить нормы ч. 2 ст. 8 закона о политических партиях, по которому партии не должны «умалять авторитет государства и государственных символов и институтов на международной арене», и установить дополнительные основания «для ликвидации отечественных политических партий антироссийского толка». Основанием может стать финансирование избирательных кампаний партий и кандидатов из-за рубежа».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На юго-востоке Франции скончался сын английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина Кристофер, ему было 95 лет, информирует издание Var Matin. Как сообщила газета, Кристофер Толкин умер в ночь со среды на четверг в больнице во французском департаменте Вар, передает РИА «Новости». Кристофер – третий и младший сын Дж. Р. Р. Толкина – родился 21 ноября […]