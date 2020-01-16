Киносовет: Ирина Старшенбаум о фильмах «Вторжение», «Гравитация», «Прибытие» и «Интерстеллар»

В фильме «Вторжение», новой главе в истории об инопланетном корабле, упавшем на Чертаново, Ирина Старшенбаум вновь играет молодую девушку Юлю Лебедеву. Вступившая в контакт с пришельцем в картине «Притяжение», теперь она сама является объектом под строгим наблюдением ученых. Впрочем, неожиданные способности, которые начинают просыпаться в Юле, волнуют не только их, но и нечто в далеком космосе — а значит, грядет время нового контакта с инопланетным разумом и новой угрозы вторжения на планету.

С этими картинами и этой командой у меня связаны особые эмоции. Я очень люблю и уважаю Федора Сергеевича Бондарчука. Это замечательный режиссер и человек, который, пожалуй, единственный в нашей стране способен создавать такие блокбастеры. Я считаю, что «Вторжение» снято не только для зрителей, которые видят на экране определенную историю — оно в том числе сделано для всей индустрии. Можно справедливо говорить, что именно индустрия после выхода нашего кино перешла на новую ступень развития. Я имею в виду и графику фильма, которая по проработанности не уступает голливудским блокбастерам, и заложенные в картину смыслы, потому что это не просто масштабное, а умное научное-фантастическое кино. Конечно, не могу не упомянуть и огромное количество людей, которые создавали картинку, саунд-дизайн, звук, те студии — в Будапеште и в Москве, на которых творилось все волшебство. Это отсутствие границ и международное сотрудничество — еще один шаг вперед. И Федор Сергеевич в этом плане, безусловно, первопроходец.

Ирина Старшенбаум на премьере фильма «Вторжение»

«Вторжение», помимо прочего, интересно мне еще сценарием и тем, что в нем поднимается вопрос далеко не фантастический. А конкретнее: то, что мы постоянно оставляем следы своего пребывания в сети, сами об этом не задумываясь. Отправляем гигабайты информации в какие-то «облака», с помощью которых нас потом можно контролировать. Федор Сергеевич об этом размышляет и предупреждает нас, что нужно быть более осознанными в своих действиях. Именно из-за этого фильм, на мой взгляд, ни на что не похож. Ну и, конечно, здесь есть множество других ответвлений сюжета. Любовная линия между моей героиней и персонажем Риналя Мухаметова Хэконом: чувство, заставляющее преодолевать любые барьеры. Тема отцов и детей, которая поднимается в отношениях моей героини с ее папой. И тема выбора и борьбы с собой, которую отыгрывают в своих ролях как Саша Петров, так и Юра Борисов. Юра вообще, на мой взгляд, прекрасно справился: он мог сыграть это скучно и стереотипно, но столько всего привнес, что можно без сомнения говорить о появлении новой звезды российского кино. В общем, если есть вселенная Marvel в Голливуде, то в нашем кино уже можно сказать о вселенной «Притяжения». И мне от этого очень радостно.

Федор Бондарчук и Ирина Старшенбаум на съемках фильма «Вторжение» Ирина Старшенбаум и Риналь Мухаметов на съемках

Если же говорить о других фильмах в моем любимом жанре научной фантастики, то я очень люблю «Интерстеллар», «Начало» и «Прибытие». Все эти картины большие, разные, ни на что не похожие. Помню забавный момент, когда с небольшой разницей в прокат вышло наше «Притяжение» и «Прибытие» Дени Вильнева. Если говорить о последнем фильме — картине Вильнева — меня потрясает, когда фантастику снимают именно так. Она интонационно какая-то нежная что ли: тебе здесь не пытаются что-то сказать в лоб. Мне, к примеру, нравится, что в нашем кино инопланетянин выглядит, как человек, и мне нравится, что в «Прибытии» инопланетный рассудок выглядит довольно странно, нечетко, загадочно и оттого еще более притягательно. И снято это все в таких серых тонах, с постоянным ощущением надвигающегося тумана и напряжения, саспенса: смотришь, и невозможно оторваться.

Эми Адамс и Джереми Реннер в фильме «Прибытие» Кадр из фильма «Интерстеллар»Возможно, он не настолько фантастичен, как другие названия из моего списка, но — я нежно люблю «Ангел-А» Люка Бессона за красоту и романтику, которая есть в этом фильме. С удовольствием посмотрела «Начало» Кристофера Нолана. Прекрасная история, которая разворачивается между главным героем и персонажем Марион Котийяр, такая романтические линия там органично вплетена в фантастический сюжет. Леонардо Ди Каприо в фильме «Начало» Кадр из фильма «Ангел-А»

«Гравитация» — это вообще фильм-аттракцион. Помню, я была просто поражена, когда пришла в кинотеатр, посмотрела этот фильм и пребывала в состоянии шока от того ощущения, которое давал этот снятый по сути в замкнутом пространстве — скафандре главной героини — фильм. Помню лучи света, которые отражались в стекле, когда Сандра Баллок смотрела, как над Землей заходит солнце. Это все, все эти кадры, настолько про человека, природу и его взаимодействие с большим космосом, что не может не трогать. Это потрясающе. Кадр из фильма «Гравитация»

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