Бали или Мальдивы: Ксения Собчак, Нюша и другие звезды, которым пришлось решать эту дилемму

Бесконечные горизонты белоснежного песка, встречающегося с гладью бирюзового океана, делают Мальдивские острова одним из самых привлекательных направлений для зимнего побега от холодной действительности. Стоп, а как же Бали? Вечеринки в пляжных клубах, серфинг, поездки по острову на байке, ретрит в джунглях… И как тут определиться? Кажется, именно эту дилемму пришлось решать звездам российского шоу-бизнеса, которые десантировались на этих островах в середине января, оставив другие курорты без своего внимания.

Мальдивы

Среди поклонников размеренного отдыха оказались Ксения Собчак и Константин Богомолов, которые прилетели на Мальдивы сразу после активного уикенда на горнолыжном курорте Франции. Релаксировать на острове по соседству предпочла Татьяна Навка, откатавшая новогоднюю программу своего ледового шоу «Спящая красавица». С удовольствием ступила на песок босыми ногами, сбросив туфли после череды праздничных концертов, и Полина Гагарина, компанию которой составили на отдыхе муж, мама и дети.

Роскошь ничегонеделания Мальдивских островов решила вкусить и трудяга Zivert, которая весь последний год была нарасхват.

Ксения Собчак Полина Гагарина Zivert Татьяна НавкаИдеальным ландшафт Мальдив показался и парам с детьми, вроде Елены Кулецкой и Станислава Романовского, и свободным от семейных уз красавицам, как Татьяна Котова. Снимкам последней позавидовала бы сама Памела Андерсон.

Татьяна Котова Елена Кулецкая с дочерью Ирина Дубцова с сыном Алена Ахмадуллина Вера Брежнева Monatik с семьей Екатерина ОдинцоваБали

Рита Дакота и Влад Соколовский считают Бали своим вторым домом. Даже расставшись, они продолжают уезжать туда на зимовку, теперь уже — взяв с собой дочь. По очереди выкладывая снимки с малышкой Мией, Рита и Влад позволяют своим поклонникам убедиться — от ссор и выяснения отношений в их жизни не осталось и следа.

Рита Дакота Влад Соколовский с дочерьюВпервые показать дочери, чем хорош Бали, решили в этом году Нюша и Игорь Сивов. Рассекретив, как выглядит девочка в специальной съемке HELLO!, пара теперь выкладывает ее фото и видео в Instagram в большом количестве. В перерывах Нюша предпочитает снимать живописные балийские пейзажи и свою сексуальную фигуру. За злоупотребление последним сюжетом на нее уже напали c комментариями в духе #тыжемать.

Нюша Отлично подходит Бали и для встречи с друзьями. Приехать на остров и не пересечься с кем-то из знакомых здесь решительно невозможно. Так, Алексей Чадов, Екатерина Климова и Настасья Самбурская вчера вместе гуляли на дне рождения «Иванушки» Кирилла Туриченко. А Дарья Малыгина позирует на фото исключительно в объятиях лучшей подруги Юлии Топольницкой.

Настасья Самбурская Елка Андрей Григорьев-Апполонов Екатерина Климова Алексей Чадов с сыном Алена Хмельницкая с возлюбленным Дарья Малыгина и Юлия Топольницкая Равшана Куркова

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