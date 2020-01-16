Мать скончавшегося в больнице Ростовской области подростка требует с медиков 5 млн рублей

В Ростовской области местная жительница и её муж добиваются наказания для медиков, которые, по их словам, допустили смерть их 16-летнего сына. Они требуют с врачей моральную компенсацию в размере 5 млн рублей. Согласно материалам дела, трагический инцидент имел место в конце 2017 года, когда подростком была проглочена канцелярская игла-шпажка.

Как вспоминает мать погибшего, в тот день она услышала, как сын очень сильно кашлял. Выяснив у него, что произошло, жительница немедленно направилась со своим ребёнком в больницу. Однако из-за предновогодних праздников пришлось долго искать нужных врачей, а потому было упущено жизненно важное время, заявляет жительница Ростовской области. Пока пациента отправляли из одного медучреждения в другое, он умер.

Следственный комитет инициировал проверку по предоставленным родителями скончавшегося мальчика результатам экспертизы, также было заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», но пострадавшая сторона просит переквалификации её на «Халатность».

На сегодняшний день жительница Ростовской области уже подала в суд гражданский иск к больнице, требуя в качестве моральной компенсации денежные средства в размере 5 миллионов рублей. По словам истицы, её не интересует материальная выгода, но тем самым она хочет хоть каким-нибудь образом наказать медиков.

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