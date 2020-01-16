Эксперты назвали лучшие смартфоны для селфи

Эксперты рынка мобильных устройств провели исследование и назвали лучшие смартфоны для селфи. Речь идет о съемке на переднюю камеру видеозаписей и фотографий. В опыте специалисты использовали устройства Galaxy Note10 +, iPhone 11 Pro Max, Pixel 4 XL и Mate 30 Pro, OnePlus 7 Pro и Asus Zenfone 6 с камерой-перевертышем.

Видео-селфи

Дневной свет



Два года назад было непросто найти гаджет, который записывал бы в разрешении 4K с помощью селфи-камеры. В 2018 году таковым являлся Nokia 8 и Galaxy S8 с камерой на 1440p. Теперь селфи-камеры с поддержкой 4K более распространены, хотя это все еще не распространенная особенность. В списке из 6 телефонов — три устройства ограничены разрешением 1080p для селфи-видео (Pixel, Mate и OnePlus 7 Pro), еще три имеют выделенные 4K-камеры для селфи (Galaxy, Zenfone и iPhone). При съемке на природе iPhone и Zenfone лучше всего передали черты лица человека, а второй гаджет отличается способностью размывать фон. Кроме того, iPhone обладает самым широкоугольным объективом. Galaxy Note10 + отличается более мягкими кадрами.

Среди участников группы 1080p в глаза бросается ухудшение качества деталей. OnePlus 7 Pro дает самую мягкую картинку, а также динамический диапазон. На видео, снятом при помощи Pixel 4 XL, видны «зерна». Mate дает хорошую экспозицию, но кожа становиться желтоватой. Говоря о коже, iPhone добавляет немного теплых красок, как и OP 7 Pro, где также можно увидеть дополнительный красный оттенок. По мнению экспертов, в данном случае лидером тестирования становится Zenfone. Свет, падающий со стороны, усложняет задачу, поскольку половина лица ярко освещена, а другая остается в тени. iPhone справляются с этим лучшим образом, тогда как Galaxy демонстрирует странные цветовые полосы в виде коричневых пятен в темных областях.

Когда солнце находится прямо за объектом, телефоны делятся на две группы. Galaxy, Pixel и OP обнажают лицо, без детализации остальной части кадра в то время как iPhone, Zenfone и Mate стремятся к более сбалансированному воспроизведению. Note10 +, iPhone 11 Pro Max, OnePlus 7 Pro и Zenfone 6 отлично справляются с дрожанием для записи, и сказать, что один из них лучше других, очень сложно.

Приглушенный свет



При тестировании в условиях приглушенного света эксперты снимали на двух уровнях освещенности, начиная с диммера, который давал показания 30 люкс в центре лица субъекта и чуть меньше 60 люкс справа от него. Затем они включили дополнительную светодиодную панель, которая обеспечивала хороший уровень освещения в 300 люкс.

Galaxy Note10 + применяет сильное шумоподавление, стирая мелкие детали. Между тем, iPhone 11 Pro Max оставляет гораздо больше шума, но и мельчайших деталей. Кадры Zenfone 6 остаются относительно подробными, но они справляются с динамическим диапазоном лучше, чем другие. Говоря о данном параметре, iPhone лидирует с отлично выставленным объектом и хорошо освещенными бликами (хотя некоторые могут посчитать его воспроизведение слишком низким по контрасту), в то время как Galaxy находится где-то посередине.

Из группы 1080p лидером оказался OnePlus 7 Pro, так как он обладает наилучшей детализацией и широким динамическим диапазоном. Pixel также отличается мягким изображением и яркими бликами.

При режиме освещения 300lux все меняется кардинально, так как в телефонах теперь достаточно света для работы. Zenfone 6 захватывает превосходные детали в этих условиях, вне досягаемости iPhone и Galaxy. Видеоматериал Pixel выигрывает от дополнительного освещения, и камера захватывает больше деталей. Mate остается аутсайдером в немалой степени из-за плохого воспроизведения тонов кожи, постоянной проблемы, независимо от освещения.

Фотография



Дневной свет



Именно на фотографиях можно увидеть еще больше различий между этими смартфонами, поскольку снимки могут использовать полное разрешение датчиков, а не ограничиваться стандартным разрешением видео 1080p или 2160p. Кроме того, обработка HDR и шума для одного кадра может быть намного более сложной, чем то, что позволяет поток видео. Кроме того, для фотографий телефоны используют весь сенсор, без обрезки для электронной стабилизации и в собственном соотношении 4:3, в отличие от видео 16:9, что обеспечивает значительно более широкий охват.

Самый широкий объектив у камеры Pixel 4 XL, и это, вероятно, является следствием того факта, что у Pixel 3 имелось 2 камеры, одна из которых была очень широкой, а для Pixel 4 Google решила пойти на компромисс и установила одну камера между двумя модулями Pixel 3. Этот сенсор эквивалентен примерно 22 мм в 35-мм (хотя в PIxel EXIF ​​указано 21 мм). Затем идет iPhone с его 23-миллиметровым эквивалентом, а остальные находятся на 25-26-миллиметровом диапазоне.

Изображения Pixel 4 XL довольно неплохи, но в них нет ничего сверхестественного. Динамический диапазон хорош, но не является лидером в классе, хотя стоит отметить, что в кадрах он намного лучше, чем на видео. Пиксельные фотографии в целом выглядят недоэкспонированными рядом с конкурентами. Zenfone захватывает много деталей, а также делает фон не в фокусе больше, чем любой другой телефон.

Когда дело доходит до деталей, то OnePlus 7 Pro здесь превосходит другие — 16 MP больше, чем 12 и 10. Однако OnePlus может выглядеть несколько зернисто — очевидно, именно в этом направлении OP адаптировала свои алгоритмы шумоподавления. Изображения Mate обладают особой мягкостью, которая лишает их мельчайших деталей, и они на самом деле не имеют преимущества перед другими. Также снимки имеют наименее приятные тона кожи для глаз, отбрасывая легкий желтый оттенок. Galaxy Note10 + позволяет получить яркие лица и захватывает хорошие детали, несмотря на самое низкое разрешение — всего 10 мегапикселей. IPhone выглядит очень похоже на Galaxy и захватывает большие детали, но он делает лица немного теплее. В данной номинации эксперты назвали лучшим устройством iPhone 11 Pro Max.

Приглушенный свет



В студии эксперты использовали те же уровни освещенности, что и для видеосъемки, и сфотографировали пару фотографий при 30 люксах (без, а затем со вспышкой), а еще одну при 300 люкс. В условиях более низкой освещенности Galaxy немного удивил некоторым относительно шумным выходом, хотя резким и довольно хорошо проработанным. IPhone выбрал обратный подход и не такой подробный. Больший сенсор Zenfone не демонстрирует какое-либо преимущество, так как он не соответствует Galaxy для мелких деталей и динамического диапазона. Note 10+ имеет лучший динамический диапазон в этом сценарии. Еще один большой датчик показывает свои сильные стороны в этих условиях, и это Mate 30 Pro. Его 32-мегапиксельные изображения — самые подробные, и на них практически нет следов шума. Изображения Pixel и OnePlus, с другой стороны, находятся на шумном конце спектра.

При включении вспышки лица становятся более равномерно освещенными, а дополнительный свет позволяет раскрывать и фиксировать больше деталей. Note и iPhone значительно меняют цветопередачу. Между тем, динамический диапазон, детализация и шумовые характеристики Zenfone значительно улучшаются благодаря простому уменьшению ISO (с 986 до 465 при неизменной скорости затвора). Некоторое усиление детализации можно наблюдать как на пикселях, так и на изображениях OP, в то время как снимок Mate без вспышки выглядит лучше.

При настройке 300 люкс качество изображения заметно улучшилось, приближаясь к результатам хорошо освещенной сцены на открытом воздухе. Однако, опять-таки, жесткие алгоритмы HDR iPhone означают, что при попытке усилить тени он создает массу шума.

Вывод

Хотя фронтальные камеры не так хороши, как «основные» на задней панели, Apple и Samsung приняли 4K в качестве стандартного разрешения. Это эволюционный шаг для Samsung, который предлагал 1440p на передней панели в течение нескольких лет. Apple, с другой стороны, даже продвинулся на шаг вперед с возможностью селфи-видео 4K60.

OnePlus стал убийцей флагманов, но было бы неплохо, если бы производители лучше поработали над камерой. Подход Google к видео тоже несколько небрежен, и отснятый видеосюжет Pixel с разрешением 1080p находится в самом низу рейтинга, а 4K недоступно. Кроме того, камера Zenfone 6 предлагает самые подробные кадры при правильном освещении. В конечном счете, именно iPhone 11 Pro обеспечивает самое хорошее видео для селфи в самых разных условиях.

Таким образом эксперты остановили свой выбор на iPhone 11 Pro Max и Galaxy Note 10+, которые имеют как свои плюсы, так и минусы.

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