Путин внес в Госдуму законопроект о должности зампреда Совета безопасности

16.01.2020, 20:19, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому вводится должность заместителя председателя Совета безопасности.

Об этом информирует ТАСС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин утвердил новую должность заместителя председателя Совета безопасности страны и назначил на нее и.о. премьера Дмитрия Медведев.



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