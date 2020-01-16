Путин внес в Госдуму законопроект о должности зампреда Совета безопасности

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому вводится должность заместителя председателя Совета безопасности.

Об этом информирует ТАСС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин утвердил новую должность заместителя председателя Совета безопасности страны и назначил на нее и.о. премьера Дмитрия Медведев.

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