Путинские поправки, Конституция и приоритет международного права

Прозвучавшее в ходе последнего послания к Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина предложение, которое по сути сводится к установлению в Конституции страны примата российских законов над международными договорами, вызвало широкую волну дискуссий в стране.

Так, в «Открытой России» уверены, что Конституция не должна переписываться «под конкретного человека или текущую политическую ситуацию», и готовы предложить собственный проект конституционной реформы. «Вчера мы услышали от ее «гаранта» целый пакет предложений, который де-факто направлен на сохранение власти в руках Путина, – указывается в распространенном общественной организацией пресс-релизе. –Тем не менее, народ, как единственный источник власти, был не в курсе планов засидевшегося президента».

«Открытая Россия» призвала все политические силы, научное и юридическое сообщества принять участие в разработке проекта основного закона страны с последующим внесением альтернативного предложения, и внесла предложение провести в конце января круглый стол по этой теме.

В свою очередь, юрист программы «Мемориала» «Ведение дел в ЕСПЧ» Татьяна Глушкова напоминает, что принцип примата норм международного права и международных договоров, подписанных Российской Федерацией, закреплен в статье 15 Конституции. По ее мнению, эту статью можно изменить только путем приятия новой Конституции, разработка проекта которого находится в компетенции Конституционного Собрания.

«Порядок формирования Конституционного Собрания действующим законодательством не определен – соответствующий федеральный конституционный закон до настоящего времени не принят. Таким образом, на данный момент переписать статью 15 Конституции технически невозможно», – констатирует она на сайте «Мемориала».

Вместе с тем юрист не исключила, что с учетом современных политических реалий в России под инициативу Путина законодательство изменят в рекордно сжатые сроки, и новая Конституция может стать фактом.

Профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Лукьянова также пока не видит технической и практической возможности для столь кардинальной переработки Конституции, но допускает, что работа в предложенном Путиным русле пойдет своим чередом.

«Как и что они будут теперь придумывать, посмотрим, – добавила она в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Реализация предложения Путина позволит не исполнять обязательства России по международным договорам. Какой тут возможен механизм, непонятно. Больше из послания президента ничего неясно. Статью 15 они вроде бы менять не собираются».

В то же время Елена Лукьянова затруднилась сказать, насколько потенциальные изменения Конституции создадут предпосылки для выхода РФ из Совета Европы и ПАСЕ: «Пока я таких оснований не усматриваю, но все может быть. Для выхода из Совета Европы надо просто денонсировать Конвенцию (о защите прав человека), чего тут тогда миндальничать-то. И почему нет, раз сейчас всерьез заговорили о приоритете Конституции?»

По крайней мере, это прямой путь к созданию механизма для неисполнения отдельных решений ЕСПЧ, уточнила юрист.

«Похоже на то, что задача создать такой механизм сформулирована. Хотя, в общем, подобная возможность уже заложена в законе о Конституционном Суде. Минюст может в отдельных случаях обращаться в КС (с тем, чтобы проигнорировать решения ЕСПЧ)», – резюмировала Елена Лукьянова.

Заметим, что КС РФ, начиная с 2015 года, наделен полномочиями по признанию необязательными к исполнению решений межгосударственных органов по защите прав и свобод человека (как ЕСПЧ, так, допустим, и Комитета по правам человека ООН). Кроме России никто из 47 стран-членов Совета Европы ничего подобного себе не позволяет. Правда, до сих пор КС признал неисполнимыми всего два постановления ЕСПЧ (в частности, по первому делу ЮКОСа).

Директор Института прав человека, член Совета при президенте РФ по содействию развитию гражданского общества и правам человека Валентин Гефтер предполагает, что президент в контексте статьи 15 хочет внести ясность в пользу Конституции над международными соглашениями, в первую очередь, над Европейской конвенцией и решением ЕСПЧ. На его взгляд, ничего страшного для граждан России это не сулит.

«Потому что, вообще говоря, Конституция сама по себе не сильно противоречит международным стандартам (в области права), в частности, европейским, – пояснил он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Я бы даже сказал, что в той главе, которая касается прав и свобод, положения практически совпадают. Но, конечно, это даст большую возможность КС и другим судебных органов России выбирать решения в пользу внутреннего законодательства по отношению к международному. И тут конечно, могут возникнуть не слишком приятные коллизии».

Как представляется директору Института прав человека, в подавляющем большинстве случаев на жалобах россиян в ЕСПЧ это не скажется.

«Впрочем, надо не только внимать словам, а дождаться, когда будет предложена конкретная поправка или уточнение – уже не знаю, в какой форме это подадут – относительно конституционной нормы о примате внутреннего права над международным, – уточнил он. – После нужно будет внимательно посмотреть на формулировку. Некоторые мои коллеги, слушая послание президента, поняли это как чуть ли не тенденцию к тому, что все нормы внутреннего законодательства возобладают над международным правом». Словом, поживем – увидим, заключил Валентин Гефтер.

Виктор Владимиров Подписка

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