Автоновости: На УАЗ подали в суд и требуют полмиллиона рублей за «кражу» тревел-фото

Настоящая «Санта-Барбара» разворачивается вокруг ульяновского автозавода, который обвиняют в незаконном использовании фотоконтента. Якобы УАЗ без разрешения взял снимки с кругосветного путешествия на «Буханке», которое сам же не захотел спонсировать. Автозавод с этим не согласен.

Участники кругосветного путешествия на "Буханке" подали на УАЗ в суд с требованием выплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей за использование тревел-фото без согласия авторов. Как сообщается в заметке на странице Mash во ВКонтакте, УАЗ без спроса разместил в своем официальном Инстаграме фотографии с "кругосветки", хотя ранее отказал автотуристам в финансовой поддержке этого проекта.

"Русский Прадо" от УАЗ: названы точные сроки выхода

Автор фотографий и заявитель Рустем Казанбаев утверждает, что накануне "кругосветки" путешественники (Александр Холодный и Николай Баландинский) обратились к УАЗу с просьбой проспонсировать поездку. Однако получили отказ, поскольку заводу это было неинтересно, и денег на поддержку у производителя не нашлось.

Вдобавок, по словам Казанбаева, УАЗ отказался помогать участникам сложной поездки с запчастями, даже когда возникла внезапная поломка. В Мексике у "Буханки" сломался задний мост, и они просили УАЗ отправить необходимые запчасти местному дилеру. Но и здесь завод помогать якобы не стал — проблему решили своими силами. Но когда кругосветное путешествие успешно завершилось, УАЗ гордо опубликовал в своем Инстаграме пост с фотографиями и подписью "Исторический момент!".

Заявитель утверждает, что разрешения на публикацию снимков "Буханки" из "кругосветки" не давал, а производитель просто решил бесплатно попиариться на чужих достижениях. Сначала уазовцев просто попросили удалить фото, но когда реакции не последовало, путешественники решили пойти на принцип и обратились в суд. Отметим, что к этому моменту фото со страницы @uazrussia уже удалены.

Как стало известно АвтоВестям из собственных источников, знакомых с ситуацией, путешественники действительно обращались за помощью, но завод решил не участвовать в проекте. Стороны договорились лишь об информационной поддержке производителем в социальных сетях, причем фотографии УАЗу добровольно отправили сами участники "кругосветки". Чем в итоге закончится эта история, и какую позицию в этом деле займет суд, узнаем позже.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На встрече с группой товарищей, которым предстоит освятить своим присутствием процесс кромсания конституции под Путина, основной бенифициар изменений, он же гарант, он же отец нации, он же президент Путин пожелал, чтобы Госсовету, который сегодня является неконституционным совещательным органом, был присвоен конституционный статус. Что вполне укладывается в рамки слома действующей системы власти и управления, озвученной вчера […]