Милованов: Был ли я сексоголиком в молодости? Можно и так сказать

16.01.2020, 20:06, Новости дня

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в эфире канала ZIK 15 января заявил, что ранее женщины были его «слабостью».

«Была в молодости большая проблема», – сказал Милованов.

Ведущая Наташа  Влащенко спросила: «Вы были сексоголиком в молодости?»

«Можно и так сказать. Но это из-за танцев, на самом деле. Из-за сальсы. Но это уже давно прошло, где-то лет 10….  Там все такие, знаете, танцуют, атмосфера такая, все на каком-то фестивале, все всем нравится, все легко. Такая культура немного интересная. Но уже лет 10 это не является слабостью», – ответил министр.

Милованов был назначен министром 29 августа 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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