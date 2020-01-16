Администрация Трампа незаконно заморозила военную помощь Украине – Счетная палата США

Решение администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о замораживании финансовой помощи Украине было незаконным. Об этом говорится в отчете Счетной палаты США, опубликованном 16 января.

«Мы пришли к выводу, что административно-бюджетное управление, удержав около $214 млн военной помощи Украине по линии Минобороны, нарушило закон 1974 года о бюджете Конгресса и контроле за его изъятием», – сказано в релизе.

Согласно сообщению, военную помощь Украине заморозили, чтобы они не были потрачены «таким образом, который мог бы противоречить внешней политике президента». Однако, как сообщили в Счетной палате, закон о бюджете Конгресса предусматривает «узкие и ограниченные полномочия» президента по замораживанию ассигнований.

«Закон запрещает удерживать средства по политическим мотивам», – добавили в ведомстве.

Конгресс США утвердил пакет военной помощи Украине на 2019 год по линии Пентагона в объеме $250 млн 18 июня. В конце августа, по данным Politico, президент США Дональд Трамп принял решение пересмотреть программу предоставления помощи Украине, чтобы убедиться, что деньги Соединенных Штатов используются по назначению.

В сентябре Белый дом разблокировал предоставление $250 млн по линии Пентагона, а Государственный департамент США согласовал выдачу Украине $141,5 млн на снайперские винтовки и гранатометы. Конгресс США 9 декабря заложил в военный бюджет на 2020-й финансовый год $300 млн на военную помощь Украине.

22 декабря стало известно, что Трамп приказал заморозить помощь Украине через час после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле.

24 сентября спикер Палаты представителей, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор «посмотрит на ситуацию».

Глава Белого дома называет расследование «охотой на ведьм» и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему «не подталкивали», и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

На заседании 18 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

В Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате Конгресса США. Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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