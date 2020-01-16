Рада проголосовала за восстановление участия Украины в ПАСЕ

16 января Верховная Рада приняла за основу и в целом проект постановления №2718, который предусматривает восстановление участия делегации от Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

Депутаты проголосовали за эту инициативу без обсуждения. Ее поддержало 348 парламентариев.

В пояснительной записке указано, что целью участия делегации Украины в работе ПАСЕ является «недопущение сохранения действующей ситуации в Европе, сложившейся в результате агрессивной внешней политики Российской Федерации».

«Работа делегации Украины в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года является очень необходимой для содействия выполнению Украиной своих обязательств в качестве полноправного члена Совета Европы, а также активного участия в совершенствовании действующих и создании новых правозащитных стандартов Совета Европы», – говорится в документе.

Украина не участвует в работе ПАСЕ с 25 июня 2019 года из-за возвращения в ассамблею российской делегации.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ «устранит угрозу дискриминации национальных делегаций».

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений. Украинские депутаты заявили, что в знак протеста покидают сессию ассамблеи.

2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы. 6 декабря Венецианская комиссия признала легитимность российской делегации.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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