Айза Анохина обвинила Гуфа в разрушении ее брака с Дмитрием Носовым

16.01.2020, 20:04, Разное

Блогер Айза Анохина заявила, что виновником разрушения ее новой семьи стал рэпер Гуф. Несмотря на просьбы поклонников вмешаться в конфликт между музыкантом и ее супругом Дмитрием Носовым, она отказывается спасать бывшего мужа, который и так принес ей слишком много бед.
По словам Айзы Анохиной, после развода она продолжает общаться с Алексеем Долматовым (настоящее имя Гуфа), но это не означает, что она собирается вернуться к нему, чего ждут от нее окружающие. Блогер разочаровалась в бывшем муже, который, кроме себя, никого не любит.

Развод между Айзой Анохиной и Алексеем Долматовым состоялся 7 лет назад. Сейчас блогер находится в браке с политиком и дзюдоистом Дмитрием Носовым. Однако из-за незримого присутствия Гуфа их супружеская жизнь начала трещать по швам. Кроме того, недавно Алексей Долматов сообщил, что именно Дмитрий Носов разрушил их брак, и вызвал его на поединок. Политик ответил на его слова тем, что «львы не охотятся на мышей», а потому отказался сражаться с ним.



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