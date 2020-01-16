Актриса из «Моей прекрасной няни» Екатерина Дубакина рассказала о работе с Анастасией Заворотнюк

Екатерина Дубакина пояснила журналистам о совместной работе с Анастасией Заворотнюк. Актриса из «Моей прекрасной няни» пожелала бывшей коллеге здоровья.

Через 16 лет после старта съёмок популярного ситкома многие зрители не забыли артистку, которой досталась роли старшей дочери Максима Шаталина Марии. Сниматься в проекте Екатерина Дубакина начала в 14-летнем возрасте, что, по словам знаменитости, заставило ее довольно быстро повзрослеть. Она до сих пор вспоминает прошедшее время с удовольствием и отмечает, что интересуется судьбой тех, с кем делила съёмочную площадку. «Все-таки дети должны учиться в школе, а сниматься лучше начинать со студенческих времен, когда человек уже более готов к первым трудностям и испытаниям», — заявила актриса. Она в курсе событий по поводу состояния Анастасии Заворотнюк, однако старается не говорить на эту тему.

Звезда «Моей прекрасной няни» с осени 2019 года находится в клинике, где проходит лечение от онкологии. Высказываясь о данной ситуации, Дубакина лишь пожелала актрисе здоровья и терпения ее родным. Сейчас представительница шоу-бизнеса продолжает сниматься в сериалах, в частности играет одну из главных ролей в картине «Про Веру». Эту работу артистка называет особенной.

Ранее фанаты ситкома решили узнать, как изменилась жизнь еще одной дочери бизнесмена по проекту Ксюши. Спустя годы, Ирина Андреева выросла и сильно изменилась, чем удивила интернет-пользователей.

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