В Петербурге неизвестный ударил мужчину ножом

В Петербурге в больницу поступил мужчина с окровавленной грудью. Выяснилось, что на него напал неизвестный с ножом.
Сотрудники медучреждения обратились в полицию. Пострадавший находится в реанимации, пишет ИА «Невские новости».
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