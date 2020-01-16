В Петербурге неизвестный ударил мужчину ножом

16.01.2020, 19:58, Разное

В Петербурге в больницу поступил мужчина с окровавленной грудью. Выяснилось, что на него напал неизвестный с ножом. 

Сотрудники медучреждения обратились в полицию. Пострадавший находится в реанимации, пишет ИА «Невские новости».



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