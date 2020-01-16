ВЭФ впервые связал пять главных глобальных угроз с экологией

Отчета «Глобальные риски» Всемирного экономического форума впервые связал все пять главных глобальных угроз на 10-летнюю перспективу с экологическими факторами, сообщает «Интерфакс». Отчет подготовлен в сотрудничестве с компаниями Marsh & McLennan и Zurich Insurance Group;

В топ-5 рисков по степени вероятности вошли погодные катаклизмы (наводнения, ураганы), неспособность смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним, крупные природные катаклизмы (землетрясения, цунами), существенное сокращение биологического разнообразия и разрушение экосистем, техногенный экологический ущерб и катастрофы.

В 2010 году первое место занимал обвал цен на активы, в 2011 году — бури и циклоны, в 2012—2014 годах — неравенство доходов, в 2015 году — международные конфликты, в 2016 году — вынужденная миграция, с 2017 года первое место занимает риск погодных катаклизмов.

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