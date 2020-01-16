Бывшего вице-премьера Дагестана приговорили к 4,5 годам колонии по делу о растрате 80 млн рублей

Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам лишения свободы бывшего заместителя председателя правительства Республики Дагестан Шамиля Исаева за пособничество в особо крупной растрате. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.

Отбывать наказание Исаев будет в колонии общего режима.

Суд также частично удовлетворил иск потерпевшей стороны — ГКУ «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» — к Исаеву. С него взыскали в счет возмещения материального ущерба около 56,4 млн рублей.

Исаева обвиняют в хищении более 80 млн рублей, выделенных из бюджета Дагестана на развитие туристической базы «Орлиное гнездо» в поселке Гуниб и которая. По версии следствия, база с 2011 года находилась в фактической собственности чиновника.

Исаева задержали в рамках масштабной антикоррупционной «зачистки» в структурах власти Дагестана зимой 2018 года.

Тогда же задержали Исаева, врио главы правительства республики Абдусамада Гамидова, еще одного его заместителя и бывшего министра образования региона. Врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил правительство республики в отставку.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Лера Кудрявцева водит свою дочь Марию Макарову на развивающие занятия. Недавно телеведущая похвасталась поклонникам в Instagram успехами годовалой малышки. Знаменитость давно воспитала сына Жана Ленюка, которому сейчас 29 лет. Молодой человек уже растит собственного ребенка. Летом 2018 года Лера Кудрявцева родила своему супругу Игорю Макарову дочь, с которой теперь проводит все свободное время. Теледива часто […]