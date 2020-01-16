Украинская делегация вернется в ПАСЕ

Депутаты Верховной Рады проголосовали за возвращение украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. За это проголосовали 348 человек, 14 человек воздержались, против не голосовал никто, сообщается в Twitter украинского парламента.
В июне ПАСЕ вернула российской делегации все полномочия. В ответ Украина приняла решение выйти из организации.
Лишь некоторые украинские депутаты остались в Страсбурге для контактов с делегатами ассамблеи из других стран.
Россия лишилась права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за присоединения Крыма. В 2015 году ассамблея два раза рассматривала возможность восстановления полномочий России, однако решение не было принято.
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