Белый дом: Трамп, возможно, затронет кибератаки на Burisma в беседе с Путиным

Президент США Дональд Трамп, возможно, обсудит предполагаемые хакерские атаки на украинскую энергетическую компанию Burisma в ходе следующей беседы с российским президентом Владимиром Путиным, сообщила в четверг журналистам советник Белого дома Келлиэнн Конуэй.
Ранее в четверг представитель украинских властей рассказал, что Киев обратился ФБР за помощью в расследовании атак, о которых стало известно на этой неделе, когда американская компания в сфере кибербезопасности сообщила, что российские военные хакеры пытались похитить электронные письма сотрудников Burisma.
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