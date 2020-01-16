Белый дом: Трамп, возможно, затронет кибератаки на Burisma в беседе с Путиным

16.01.2020, 19:52, Новости дня

Президент США Дональд Трамп, возможно, обсудит предполагаемые хакерские атаки на украинскую энергетическую компанию Burisma в ходе следующей беседы с российским президентом Владимиром Путиным, сообщила в четверг журналистам советник Белого дома Келлиэнн Конуэй.

Ранее в четверг представитель украинских властей рассказал, что Киев обратился ФБР за помощью в расследовании атак, о которых стало известно на этой неделе, когда американская компания в сфере кибербезопасности сообщила, что российские военные хакеры пытались похитить электронные письма сотрудников Burisma.



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