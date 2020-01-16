Названы вредные для сердца продукты

В первую очередь, оказывать негативное влияние на работу сосудисто-сердечной системы могут продукты из переработанного мяса. Это вызвано содержащимся в них консерванте нитрате натрия. Химическое соединение способствует развитию хронических воспалений, что может привести к атеросклерозу. Кроме того, при жарке продуктов выделяются вещества, вызывающие повышенное отложение холестерина на стенках сосудов.

Как сообщает Today News Ufa, белый хлеб тоже вреден для здоровья. При его употреблении происходит повышение уровня сахара в крови, что чревато развитием сахарного диабета и сердечных нарушений.

На сердечную мышцу также оказывают губительное воздействие готовые супы. В них много соли. Из-за этого повышается артериальное давление.

Помимо этого, врачи отметили, что энергетические напитки оказывают большую нагрузку на сердце. В них содержится большое количество сахара и кофеина, увеличивающие риск сердечно-сосудистых нарушений.

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