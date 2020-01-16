Мнение: Торговое соглашение

Вчера в России по понятным причинам прошла незамеченной новость первого эшелона мировой политики. Мы слишком озабочены играми в песочек в нашем бантустане, чтобы оценить реальное значение действительно серьезных вещей.

Вчера КНР и США подписали первую часть торгового соглашения. Это еще не само соглашение, а лишь фиксация достигнутых договоренностей. Но и они позволяют говорить о серьезных подвижках в американо-китайских отношениях. Китай обязан в течение двух последующих лет дополнительно закупить американские товары на сумму в 200 миллиардов долларов. В том числе американские энергоресурсы, а также продукцию машиностроения — атомного в том числе.

Фактически США, закрыв Китаю доступ к иранской нефти, вынудили его покупать американскую взамен утраченной. Чем фактически ставят крест на серых схемах имени покойного генерала Сулеймани. Какой смысл китайцам теперь из-под полы и под угрозой санкций покупить паленую иранскую нефть, если есть легальная американская? Нужно лишь подкорректировать техпроцессы на нефтеперерабатывающих производствах, перенастроить их на американские сорта и продолжить работу. Та же история и с СПГ — американцы вгрызаются в китайский рынок газа со своим предложением, добавляя в и без того переполненный рынок новые объемы — американские. Что, конечно, крайне усложнит жизнь Катару и Австралии. Россия с ее Силой Сибири вообще может забывать о китайском рынке, как о чем-то перспективном.

Кстати, санкции США против СП-2 — это ровно та же история. Штаты беспощадно выжигают поляну в Европе, расчищая ее для своего газа. И если у кого-то есть иллюзии относительно запуска СП-2, то, скорее всего, они предельно беспочвенны: США сделают все возможное, чтобы труба так и осталась подводной достопримечательностью Балтики. Это, конечно, не помешает Газпрому изобразить кипучую деятельность по продолжению строительства, распилить несколько сот миллионов (а если повезет, то и пару-тройку миллиардов) на этих мероприятиях, но результат, скорее всего, уже известен — проект СП-2 скорее мертв, чем жив. И через какое-то время авторитетная комиссия постановит отключить его от систем жизнеобеспечения. Чтобы не мучился.

Источник: Эль Мюрид

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