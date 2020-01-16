Ирак не соглашался на возобновление операции против ИГИЛ

Власти Ирака не давали разрешения на возобновление военной операции США на территории страны против террористов группировки «Исламское государство». Об этом сообщает в Twitter SkyNews Arabia со ссылкой на пресс-секретаря главнокомандующего вооруженными силами Ирака.
По его словам, военные не получали от властей указаний по поводу проведения операции.
* * * * * * * : * * * * * * * *
— * * * — * (@SkyNewsArabia_B) January 16, 2020
15 января американские чиновники сообщали о возобновлении совместной операции с Ираком.
В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой выпущены «десятки ракет», в Иране назвали «Мученик Сулеймани». Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад получил официальное устное сообщение от Ирана о предстоящих ракетных ударах по американским военным базам в Ираке.
После атаки на американские военные базы в Ираке иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле.
Действия Ирана были ответом на убийство командира элитного подразделения КСИР «Аль-Кудс» генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.
В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.
В МИД Ирака убийство Сулеймани назвали нарушением суверенитета, а парламент 5 января проголосовал за вывод иностранных войск из страны.
В тот же день коалиция во главе с американцами приостановила операцию «Непоколебимая решимость» против ИГИЛ в Ираке.
6 января глава Пентагона Марк Эспер заявил, что военные США покидать Ирак не намерены.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: На следующей неделе исполнится ровно год с момента начала открытых попыток свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.Можно вспомнить, каким пессимизмом были заражены тогда некоторые наблюдатели (рекомендую прошлогодний опрос "Устоит ли Мадуро?" https://colonelcassad.livejournal.com/4729473.html), которые предвещали скорый конец Мадуро и чавистов.Тем не менее, Мадуро вопреки всему устоял, при известной помощи Китая, России и Кубы и ныне достаточно уверенно […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Получает в десять раз больше: почему Алина Загитова на самом деле ушла из спорта / 24 декабря
- В Дараа, неизвестные нападавшие убили двоих российских солдат / 24 декабря
- Мнение: Прививка от победобесия / 10 января
- Мнение: Россия богаче Чехии, «бедная» Белоруссия и несбывшийся прогноз ЦРУ / 9 января
- История о странной «антенне», найденной на дне Антарктики / 5 декабря
- Оксана Воеводина рассказала о проблемах в личной жизни / 28 ноября
- Лукашенко объявил о вступлении Белоруссии в НАТО / 25 декабря
- Виктория Лопырева подтвердила, что выходит замуж / 3 декабря