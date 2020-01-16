Киев озвучил условия проведения выборов в Донбассе

Выборы в Донбассе могут состояться только после возвращения в регион всех беженцев, сообщила пресс-секретарь официального представителя Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кучмы Дарья Олифер после проведения очередного заседания в Минске.

«Международный опыт проведения выборов на постконфликтных территориях свидетельствует, что преждевременное проведение выборов и/или ненадлежащая подготовка к ним не только не способствует примирению и реинтеграции, но и может спровоцировать возобновление боевых действий», – написала она на своей странице в Facebook.

«Только возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах способны обеспечить длительный мир», – отмечает Олифер.

В соответствии с Минскими соглашениями, для урегулирования ситуации в Донбассе должны пройти местные выборы, после которых регион получит особый статус самоуправления.

Ране президент РФ Владимир Путин заявлял, что в ситуации с урегулированием в Донбассе «нет ничего, кроме Минских соглашений».

Путин отметил, что его насторожили заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что можно было бы пересмотреть Минские соглашения.

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Последнее: Выборы в Донбассе могут состояться только после возвращения в регион всех беженцев, сообщила пресс-секретарь официального представителя Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кучмы Дарья Олифер после проведения очередного заседания в Минске. «Международный опыт проведения выборов на постконфликтных территориях свидетельствует, что преждевременное проведение выборов и/или ненадлежащая подготовка к ним не только не […]