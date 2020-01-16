Стас Костюшкин вспомнил свое первое «голое» купание в проруби на Крещение

16.01.2020, 19:30, Разное

В Instagram-аккаунте Стас Костюшкин обнародовал видео, сделанное в минувшем году на Крещение. Артист отметил, что в 2019-м впервые «крестился по кругу».

В нынешнем году Костюшкин планирует отправиться вместе с любимой супругой «на омовение в Солнечногорск». Знаменитость показал на фото, как оборудовано место для купания в этом подмосковном городе, и пообещал сделать там «все как надо», а не так, как в первый раз.

Поклонники пожелали Костюшкину оздоровиться в крещенской купели, набраться сил и вдохновения. Некоторые обратили внимание, что в минувшем году знаменитость нырял и крестился в обнаженном виде, поскольку в ролике на нем не заметили плавки.



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Последнее: В Instagram-аккаунте Стас Костюшкин обнародовал видео, сделанное в минувшем году на Крещение. Артист отметил, что в 2019-м впервые «крестился по кругу». В нынешнем году Костюшкин планирует отправиться вместе с любимой супругой «на омовение в Солнечногорск». Знаменитость показал на фото, как оборудовано место для купания в этом подмосковном городе, и пообещал сделать там «все как надо», […]

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